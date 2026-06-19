Песков о высоких показателях работы ПВО, диалоге с Европой и «впечатляющих» ударах по Украине
В Кремле заявили о высоких показателях работы ПВО в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он заявил, что система противовоздушной обороны в Москве демонстрирует высокие показатели, предрек катастрофическую ситуацию на фронтах СВО и в очередной раз подчеркнул готовность РФ к диалогу с Европой. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об ударах дронов ВСУ по России
- В РФ принимаются все меры по ликвидации последствий дроновой атаки со стороны ВСУ.
- Система ПВО в Москве продемонстрировала высокие показатели в ходе атаки дронов 18 июня, «несмотря ни на что».
- Путин получает сводки об ударах БПЛА по регионам России регулярно, по несколько раз за день.
О диалоге с Европой
- Если в Европе действительно есть силы, которые поймут необходимость диалога с Россией без ультиматумов, то она будет открыта к нему.
- Путин неоднократно говорил о готовности к такому диалогу.
- Необходимость контактов Европы с Россией диктует логика здравого смысла.
- Европейцы заблуждаются, думая, что с РФ нужно разговаривать с позиции силы.
- Не Россия была инициатором сведения контактов с ЕС к нулю.
- Европе надо ознакомиться с реальным положением дел, в том числе в украинском конфликте.
О боевых действиях на Украине
- Линия Киева на продолжение ударов по РФ, это не линия, направленная на переговоры.
- Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для Киева.
- ВС РФ продолжат удары по Украине.
- Результаты ударов по Украине «впечатляющие».
О планах Путина
- Путин 22 июня возложит венок к могиле Неизвестного Солдата.
- Вся Россия помнит о годовщине начала Великой Отечественной Войны и скорбит.