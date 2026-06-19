Песков о высоких показателях работы ПВО, диалоге с Европой и «впечатляющих» ударах по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он заявил, что система противовоздушной обороны в Москве демонстрирует высокие показатели, предрек катастрофическую ситуацию на фронтах СВО и в очередной раз подчеркнул готовность РФ к диалогу с Европой. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об ударах дронов ВСУ по России

В РФ принимаются все меры по ликвидации последствий дроновой атаки со стороны ВСУ.

Система ПВО в Москве продемонстрировала высокие показатели в ходе атаки дронов 18 июня, «несмотря ни на что».

Столичный регион столкнулся с атакой двухсот БПЛА Читать далее Путин получает сводки об ударах БПЛА по регионам России регулярно, по несколько раз за день.

О диалоге с Европой

Если в Европе действительно есть силы, которые поймут необходимость диалога с Россией без ультиматумов, то она будет открыта к нему.

Путин неоднократно говорил о готовности к такому диалогу.

Необходимость контактов Европы с Россией диктует логика здравого смысла.

Европейцы заблуждаются, думая, что с РФ нужно разговаривать с позиции силы.

Не Россия была инициатором сведения контактов с ЕС к нулю.

Европе надо ознакомиться с реальным положением дел, в том числе в украинском конфликте.

О боевых действиях на Украине

Линия Киева на продолжение ударов по РФ, это не линия, направленная на переговоры.

Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для Киева.

ВС РФ продолжат удары по Украине.

Результаты ударов по Украине «впечатляющие».

О планах Путина

Путин 22 июня возложит венок к могиле Неизвестного Солдата.

Вся Россия помнит о годовщине начала Великой Отечественной Войны и скорбит.

Эрдни Кагалтынов