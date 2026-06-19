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Песков о высоких показателях работы ПВО, диалоге с Европой и «впечатляющих» ударах по Украине

В Кремле заявили о высоких показателях работы ПВО в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он заявил, что система противовоздушной обороны в Москве демонстрирует высокие показатели, предрек катастрофическую ситуацию на фронтах СВО и в очередной раз подчеркнул готовность РФ к диалогу с Европой. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об ударах дронов ВСУ по России

  • В РФ принимаются все меры по ликвидации последствий дроновой атаки со стороны ВСУ.
  • Система ПВО в Москве продемонстрировала высокие показатели в ходе атаки дронов 18 июня, «несмотря ни на что».

    • Столичный регион столкнулся с атакой двухсот БПЛА

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  • Путин получает сводки об ударах БПЛА по регионам России регулярно, по несколько раз за день.

О диалоге с Европой

  • Если в Европе действительно есть силы, которые поймут необходимость диалога с Россией без ультиматумов, то она будет открыта к нему.
  • Путин неоднократно говорил о готовности к такому диалогу.
  • Необходимость контактов Европы с Россией диктует логика здравого смысла.
  • Европейцы заблуждаются, думая, что с РФ нужно разговаривать с позиции силы.
  • Не Россия была инициатором сведения контактов с ЕС к нулю.
  • Европе надо ознакомиться с реальным положением дел, в том числе в украинском конфликте.

О боевых действиях на Украине

  • Линия Киева на продолжение ударов по РФ, это не линия, направленная на переговоры.
  • Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для Киева.
  • ВС РФ продолжат удары по Украине.
  • Результаты ударов по Украине «впечатляющие».

О планах Путина

  • Путин 22 июня возложит венок к могиле Неизвестного Солдата.
  • Вся Россия помнит о годовщине начала Великой Отечественной Войны и скорбит.

Эрдни Кагалтынов

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