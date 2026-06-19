Фигурантов дела об убийстве борца Исаева заподозрили в похищении девушки
Следователи возбудили новое уголовное дело против обвиняемых в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге. Их подозревают в похищении девушки в 2024 году. Дела объединили в одно производство, сообщили в управлении СКР по Калужской области.
По версии следствия, один из фигурантов приревновал к своей бывшей супруге. Он решил похитить ее и запугать, для чего привлек двух своих знакомых. В июле 2024 года злоумышленники выследили жертву, затащили ее в машину и увезли в гараж, где избивали ее и угрожали.
В СКР уточнили, что девушка не обращалась в полицию из-за страха расправы со стороны одного из злоумышленников. Сейчас один из подельников отбывает срок за совершение другого преступления, двое злоумышленников содержатся в СИЗО.
Убийство Дмитрия Исаева произошло 7 мая. По данным следствия, спортсмена застрелили во время конфликта. В тот же день задержали одного из подозреваемых в убийстве — 41-летнего местного жителя. 8 мая его отправили под стражу.
В целом, уголовные дела о похищении человека часто связаны с другими преступлениями, такими как вымогательство, разбой, причинение телесных повреждений или убийство. Нередко злоумышленники используют угрозы, насилие или оружие, представляются сотрудниками правоохранительных органов. Мотивы похищений могут быть разными: месть, ревность, вымогательство денег, принуждение к определенным действиям. Известны случаи, когда похищения совершаются группой лиц по предварительному сговору.
Процесс расследования таких дел обычно включает совместную работу различных правоохранительных структур, таких как Следственный комитет РФ, УФСБ и ГУ МВД. Задержания подозреваемых часто происходят при силовой поддержке спецподразделений, например, СОБРа или Росгвардии. Впоследствии обвинения предъявляются судом, и подозреваемые заключаются под стражу.