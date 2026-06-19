Фигурантов дела об убийстве борца Исаева заподозрили в похищении девушки

Следователи возбудили новое уголовное дело против обвиняемых в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге. Их подозревают в похищении девушки в 2024 году. Дела объединили в одно производство, сообщили в управлении СКР по Калужской области.

По версии следствия, один из фигурантов приревновал к своей бывшей супруге. Он решил похитить ее и запугать, для чего привлек двух своих знакомых. В июле 2024 года злоумышленники выследили жертву, затащили ее в машину и увезли в гараж, где избивали ее и угрожали.

В СКР уточнили, что девушка не обращалась в полицию из-за страха расправы со стороны одного из злоумышленников. Сейчас один из подельников отбывает срок за совершение другого преступления, двое злоумышленников содержатся в СИЗО.

Убийство Дмитрия Исаева произошло 7 мая. По данным следствия, спортсмена застрелили во время конфликта. В тот же день задержали одного из подозреваемых в убийстве — 41-летнего местного жителя. 8 мая его отправили под стражу.

Никита Черненко