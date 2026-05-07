В Калуге застрелили чемпиона России по многоборью

Сегодня ночью в Калуге из ружья застрелили чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Мужчину, подозреваемого в убийстве, задержали, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Фото: личный архив Дмитрия Исаева

Стрельба произошла у многоквартирного дома на ул. Болотникова. Она случилась во время конфликта «на почве неприязненных отношений», сообщают в надзорном ведомстве. Telegram-каналы Shot и Baza выложили кадры с камеры видеонаблюдения: спортсмен общался во дворе дома с двумя мужчинами. В это время один из них достал оружие и дважды выстрелил в Исаева. После этого они скрылись.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, Исаев скончался в реанимации под утро. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Исаев родился 27 сентября 1990 года. Окончил Калужский государственный университет им. Циолковского. Работал тренером в одном из калужских спортивных залов.