В Калуге арестовали подозреваемого в убийстве чемпиона России по многоборью

Калужский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Об этом сообщает ТАСС.

Подозреваемый, 41-летний мужчина, был задержан накануне. По данным прокуратуры, преступление было совершено в ночь на 7 мая — в спортсмена выстрелили из ружья. От полученных ранений он умер в больнице спустя несколько часов.

Telegram-канал 112 утверждал, что в господина Исаева стрелял «бизнесмен, который ранее привлекался по статье о мошенничестве и угрозе убийства». По словам источников канала, причиной конфликта стала ревность: предположительно, у спортсмена были близкие отношения с бывшей подругой подозреваемого.