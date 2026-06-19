Число лесных пожаров в Красноярском крае превысило 100

Площадь лесных пожаров в северных районах Красноярского края продолжает увеличиваться. Во второй половине дня 19 июня она достигла 127 тыс. га, подсчитали в Лесопожарном центре региона.

Всего в крае зарегистрирован 101 лесной пожар. Огонь бушует в Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Мотыгинском, Тунгусско-Чунском лесничествах. По данным администрации Енисейского округа, на территории муниципалитета действуют 92 пожара на 106,3 тыс. га. Причиной 85 из них стали грозы.

Численность группировки, борющейся с огнем, достигла 1,6 тыс. человек. Согласно сообщению ФБУ «Авиалесоохрана», общий налет воздушных судов, задействованных в операции, с 8 июня составил 1,5 тыс. часов.

Как писал «Ъ-Сибирь», площадь лесных пожаров в Красноярском крае постоянно увеличивается с 8 июня.

Валерий Лавский