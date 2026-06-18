От Красноярского края валит дым

Самая сложная ситуация с лесными пожарами в июне в Сибирском федеральном округе сложилась на севере Красноярского края. Площадь, охваченная огнем, с 16 по 18 июня выросла там почти вдвое и достигла 83 тыс. га. Тушением пожаров занимаются около 1,4 тыс. человек, включая специалистов из других регионов от Свердловской области до Забайкальского края. Шлейф дыма уже достиг Томска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За последние двое суток площадь лесных пожаров в Красноярском крае удвоилась

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ За последние двое суток площадь лесных пожаров в Красноярском крае удвоилась

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Площадь лесных пожаров на территории Красноярского края к утру 18 июня достигла 83 тыс. га. Новые данные привел региональный Лесопожарный центр. Таким образом, охваченная огнем территория продолжила расти высокими темпами. Если 15 июня площадь пожаров составляла 36 тыс. га, то 16-го — 41 тыс. га, а 17-го — уже 62 тыс. га. Большинство из них бушуют в лесничествах на севере края — Байкитском, Туруханском, Борском, Эвенкийском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском, Тунгусско-Чунском и Чунском.

«Большинство возгораний действует в труднодоступных территориях — доставить ресурсы туда можно только авиацией. Ситуацию осложняют высокая грозовая активность, жара и отсутствие дождей. Очаги возникают в том числе на так называемых шелкопрядниках — участках леса, поврежденных вредителями. Основную часть работ приходится выполнять вручную»,— сообщили 18 июня в красноярском правительстве. На сложных пожарах в Енисейском муниципальном округе приходится вести взрывные работы, чтобы остановить распространение огня.

В Енисейском округе наиболее сложная ситуация сложилась у поселка Новый Городок с населением около ста человек. «Очаг и сам населенный пункт разделяет река Кас. Угрозы перехода огня нет. Пожар возник из-за грозы. Молния ударила в старый шелкопрядник, где непроходимые лесные завалы погибших деревьев… Оперативно на тушение доставили более 70 бойцов лесного спецназа»,— рассказали в окружной администрации. По ее данным, как только ветер стихнет, специалисты проведут встречный отжиг.

16 июня прошло заседание окружной комиссии по ЧС в Туруханском округе. Как сообщили муниципальные власти, на нем было принято решение увеличить местную группировку для борьбы с огнем, укомплектовать добровольные пожарные дружины инвентарем, питанием и ГСМ.

По данным краевого кабмина, в настоящее время в тушении пожаров задействовано в общей сложности более 1,4 тыс. человек. В их числе более 350 специалистов федерального резерва и авиапожарных из других регионов. В работе задействованы сотрудники «Авиалесоохраны» из Забайкальского края и Республики Бурятия. 17 июня ФБУ «Авиалесоохрана» сообщило о том, что руководство Красноярского края обратилось за помощью в Рослесхоз и к правительству Свердловской области. В результате из уральского региона было направлено 30 парашютистов и десантников.

Охраной красноярских лесов занимаются 37 воздушных судов, включая вертолеты «Авиалесоохраны» и МЧС с водосливными устройствами. Так, помощь работающим на земле оказывает самолет-зондировщик Ан-26, который используется для искусственного вызывания осадков.

Тем временем последствия красноярских пожаров почувствовали жители соседней Томской области.

«Космоснимки показывают, что образовавшаяся над областным центром “дымка” — это шлейф от лесных пожаров, очаг которых находится в Красноярском крае недалеко от границы с Верхнекетским районом Томской области. В свою очередь, в Верхнекетском районе на сегодняшнее утро зафиксировано 11 лесных пожаров»,— сообщил 18 июня томский губернатор Владимир Мазур.

17 июня федеральное совещание по ситуации с лесными пожарами провел российский вице-премьер Дмитрий Патрушев. В ходе него глава Рослесхоза Иван Советников признал, что в Красноярском крае сложилась «напряженная ситуация». «Для совместной с регионом координации работ и возможного принятия дополнительных мер Дмитрий Патрушев поручил главе Рослесхоза в ближайшее время вылететь в субъект»,— говорится в сообщении Рослесхоза по итогам совещания.

Валерий Лавский