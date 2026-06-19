МИД Швейцарии заявил об отмене переговоров США и Ирана 19 июня

Запланированные на 19 июня переговоры США и Ирана на горнолыжном курорте Бургеншток в Швейцарии не состоятся. Об этом сообщила пресс-служба МИД Швейцарии, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

До этого ведомство в соцсети публиковало пост, где поприветствовало подписание меморандума между двумя странами и анонсировало контакты делегаций 19 июня. По его информации, в переговорах в Бургенштоке должны были участвовать представители Ирана, США, а также посредники из Пакистана и Катара.

США и Иран объявили о достижении сделки 15 июня. Они подписали ее 18 июня дистанционно. Документ позволит сторонам начать переговоры о ядерной программе и по другим вопросам. Сегодня утром стало известно, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс, один из переговорщиков со стороны США, отменил свою поездку в Швейцарию. Представитель Белого дома заявил, что планы по предстоящим контактам еще не до конца согласованы.