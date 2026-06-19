МИД Швейцарии заявил об отмене переговоров США и Ирана 19 июня
Запланированные на 19 июня переговоры США и Ирана на горнолыжном курорте Бургеншток в Швейцарии не состоятся. Об этом сообщила пресс-служба МИД Швейцарии, передает Reuters.
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
До этого ведомство в соцсети публиковало пост, где поприветствовало подписание меморандума между двумя странами и анонсировало контакты делегаций 19 июня. По его информации, в переговорах в Бургенштоке должны были участвовать представители Ирана, США, а также посредники из Пакистана и Катара.
США и Иран объявили о достижении сделки 15 июня. Они подписали ее 18 июня дистанционно. Документ позволит сторонам начать переговоры о ядерной программе и по другим вопросам. Сегодня утром стало известно, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс, один из переговорщиков со стороны США, отменил свою поездку в Швейцарию. Представитель Белого дома заявил, что планы по предстоящим контактам еще не до конца согласованы.
Переговоры между США и Ираном по ядерной программе не всегда проходили гладко, и Тегеран неоднократно отказывался от прямых контактов с Вашингтоном. Так, в апреле 2026 года иранская сторона заявляла, что не планирует участвовать в новых переговорах из-за «чрезмерных требований и нереалистичных ожиданий» США. Были также подозрения, что американская делегация могла использовать переговоры как прикрытие для нового нападения на Иран. В марте 2026 года спикер иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф вовсе назвал фейковыми сообщения о каких-либо переговорах с США, связывая их с манипуляциями на финансовых и нефтяных рынках. Министр иностранных дел Ирана также отрицал наличие контактов с США в тот период, допуская возобновление переговоров лишь после смягчения позиции американской стороны.
В 2025 году Иран передавал США через посредников в Омане свои предложения по ядерной сделке, настаивая, что любой план должен учитывать интересы и права иранского народа, включая мирную ядерную энергетику и отмену санкций. При этом США требовали исключить любое обогащение урана. Швейцария ранее выступала площадкой для других переговоров, например, по мирному урегулированию конфликта в Украине, на которые не приглашали Россию. Представители МИД РФ высказывали недоверие к Швейцарии как посреднику из-за ее «деструктивной линии» и присоединения к антироссийским санкциям, ставя под сомнение ее нейтралитет.