Экс-депутат красноярского парламента Глисков останется под домашним арестом

Красноярский краевой суд оставил без изменения решение Центрального райсуда, продлившего до 13 июля срок домашнего ареста бывшего парламентария Александра Глискова. Об этом сообщили в суде апелляционной инстанции.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2026 года был отменен приговор в отношении Александра Глискова, по которому он получил 10 лет колонии строгого режима и штраф 10 млн руб. по делу о взятке. Расследование дела возобновили, а экс-парламентария перевели из колонии под домашний арест. В мае 2026 года Центральный райсуд продлил ему срок домашнего ареста до 13 июля.

Согласно версии следствия, в 2017 году депутат через посредника якобы требовал у заместителя руководителя дорожно-эксплуатационной компании «КрайДЭО» (в собственности региона) взятку в 5 млн руб., обещая ему покровительство и помощь в сохранении занимаемой должности. Впоследствии он получил через посредника первый транш в размере 1 млн руб. Сам Александр Глисков называет свое дело сфабрикованным, утверждая, что реальной целью уголовного преследования является «выдавливание» его из политики.

Илья Николаев