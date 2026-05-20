Бывшему красноярскому парламентарию продлили срок домашнего ареста

Суд Красноярска по ходатайству следствия продлил до 14 июля срок домашнего ареста бывшему депутату заксобрания Александру Глискову по делу о взятке. Об этом говорится в постановлении Центрального райсуда, опубликованном в Telegram-канале бывшего политика. Свое прошение сотрудник СК мотивировал необходимостью проведения следственных и процессуальных действий. Защита экс-депутата сообщила, что обжалует постановление суда.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2026 года Красноярский краевой суд отменил приговор в отношении Александра Глискова, по которому он в 2024 году получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 10 млн руб. по делу о взятке. Экс-парламентария перевели из колонии под домашний арест, а расследование дела было возобновлено.

Как указывается в материалах следствия, в 2017 году депутат через посредника якобы требовал у заместителя руководителя дорожно-эксплуатационной компании «КрайДЭО» (в собственности региона) взятку в 5 млн руб., обещая ему покровительство и помощь в сохранении занимаемой должности. Впоследствии получил через посредника первый транш в размере 1 млн руб.

Сам Александр Глисков называет свое дело сфабрикованным, утверждая, что реальной целью уголовного преследования является его «выдавливание» из политики.

Илья Николаев