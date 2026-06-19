Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками
По итогам саммита Евросоюза в Брюсселе участники встречи признали Россию ответственной за любые инциденты с беспилотниками в воздушном и морском пространствах стран сообщества. Это следует из итогового заявления Евросовета.
В документе Евросовет осуждает многочисленные нарушения границ стран ЕС дронами. Россия, по версии авторов заявления, несет ответственность за все связанные с этим последствия. При этом текст не содержит упоминаний о предположительно украинском происхождении морских беспилотников, недавно зафиксированных в европейских водах. Также не уточняется происхождение большинства БПЛА, упавших в прибалтийских государствах.
Инциденты с БПЛА в странах, граничащих с зоной российско-украинского конфликта, за последние полгода участились. По данным МИД России, за три месяца в ЕС произошло уже 11 подобных случаях. Один из последних связан с детонацией морского дрона в порту Констанца в Румынии 5 июня. Украина признала, что беспилотник принадлежал ВСУ. Еще один БПЛА упал в Оргеевском районе Молдавии в ночь на 8 июня. Как подчеркнули в молдавском МИДе, независимо от происхождения дрона, ответственность за инцидент лежит на России.
Подробности — в материале «Ъ» «Язык к Киеву не ведет».
Инциденты с беспилотниками, как в Румынии и Молдове, рассматриваются в Евросоюзе в контексте "гибридной деятельности" России, хотя ЕС и страны-члены часто не имеют единого подхода к угрозе БПЛА и обмену информацией. Спецслужбы НАТО, по данным директора ФСБ России Александра Бортникова, причастны к инцидентам с дронами над территорией европейских стран, хотя сами ЕС считают эти дроны российскими. При этом Кремль называет идею создания «стены дронов» в Европе «плохой».
Западные страны усиливают военную поддержку Украины и заявляют о необходимости давления на Россию, что обсуждается на саммитах ЕС. На саммите 14-15 декабря Евросовет обсуждал создание общего оборонного рынка Евросоюза. Европа также стремится к укреплению своей противовоздушной обороны за счет инициатив на уровне ЕС. Москва, в свою очередь, активно критикует заявления Киева о возможных дальнобойных ударах по России.