Морской беспилотник взорвался в порту Констанцы в Румынии

Морской беспилотник был обнаружен в порту румынского города Констанца. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии. По данным ведомства, БПЛА взорвался в 10:30 по местному времени. Никто не пострадал.

Минобороны Румынии, разведывательная служба и береговая охрана оцепили место взрыва. По данным пресс-службы министерства, морской беспилотник относится к тому типу, который использовался в боевых действиях на Украине. «Хотелось бы отметить, что данный объект не входит в состав вооружения румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в районе Черного моря»,— добавили в Минобороны.

Порт Констанцы находится на западном побережье Черного моря в 332 км от Босфора. Глава департамента по ЧС МВД Румынии Раед Арафат сообщил, что беспилотник обнаружили почти за четыре часа до взрыва. Его слова передает Euronews Romania. Местных жителей удалось эвакуировать.