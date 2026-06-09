Язык к Киеву не ведет

На территории Молдавии в ночь на 8 июня вновь упал беспилотник. На этот раз власти республики признали, что речь идет не о российском, а об украинском БПЛА. Пострадавших не оказалось, однако происшествие поставило перед Кишиневом неудобный вопрос: как реагировать на нарушения воздушного пространства со стороны Украины, одного из ближайших партнеров страны. Ответ нашелся быстро: в инциденте обвинили Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Министерства обороны Молдавии, пересечение государственной границы неопознанным летательным аппаратом радары зафиксировали в 0:20. Вскоре он упал в поле вблизи села Лопатна Оргеевского района (около 90 км от Кишинева), после чего дрон был обнаружен местным жителем. Момент падения зафиксировали камеры наблюдения на одном из домов. Судя по кадрам, детонация произошла сразу после соприкосновения с землей. Специалисты выясняют, был ли это самоликвидатор, взрыв боевой части или детонация остатков топлива.

На снимках обломков видна техническая маркировка. Надписи на фюзеляже и внутренних узлах аппарата выполнены на украинском языке.

Реакция официального Кишинева на инцидент в Оргеевском районе оказалась подчеркнуто дипломатичной по отношению к Киеву, но жесткой по отношению к Москве.

«Независимо от происхождения дрона ответственность за любой беспилотник, который попадает на территорию Молдовы, несет Россия»,— отметили в молдавском МИДе. Инцидент там назвали «угрозой национальной безопасности и нарушением суверенитета и территориальной целостности государства».

Аналогичную позицию заняли и в Киеве. Уже после того, как стало понятно, что дрон, упавший в ночь на 8 июня, принадлежит Украине, министр иностранных дел этой страны Андрей Сибига заявил в соцсети Х: «Еще один российский дрон упал на территории Молдовы».

Между тем молдавская оппозиция с позицией властей не согласилась. «Оказывается, Россия виновата “независимо от происхождения дрона”. То есть как это происхождение не имеет значения? Если на территорию Молдовы падает беспилотник, то виновника, получается, можно не искать? Это не дипломатия и не защита национальных интересов. Это политическая слепота»,— отметила молдавский оппозиционный политик Марина Таубер, комментируя действия властей страны.

Российская сторона отвергает обвинения в создании угроз для Молдавии.

В Москве не раз заявляли, что удары наносятся исключительно по военным и инфраструктурным объектам Украины, а инциденты на молдавской территории являются следствием неквалифицированных действий украинских расчетов ПВО или технических сбоев украинских же беспилотников.

Несмотря на украинский след в инциденте под Оргеевом, эксперты уверены, что на двусторонние отношения Кишинева и Киева это событие не повлияет. Молдавия и Украина сегодня связаны общим геополитическим вектором: обе страны рассматривают интеграцию с ЕС. Кишинев к тому же слишком сильно зависит от стабильности на Украине. Украинская энергосистема и транзитные маршруты остаются критически важными для молдавской экономики.

На этом фоне для Майи Санду и ее команды сохранение безоговорочной поддержки Украины — это вопрос не только внешней, но и внутренней политики. Признание того, что действия Киева могут нести самостоятельную угрозу для молдавских граждан, означало бы крах всей выстроенной Кишиневом внешнеполитической доктрины.

С 2022 года в Молдавии было в общей сложности найдено 19 упавших дронов и 9 ракет. И каждый такой инцидент Кишинев использовал как аргумент в пользу модернизации собственной оборонной сферы.

Об этом же власти заявили и вслед за нынешним инцидентом — сейчас в стране, в частности, намерены наладить производство дронов-перехватчиков.

Ранее республика с нейтральным статусом закупила у Франции радары контроля воздушного пространства Ground Master 200. Они способны фиксировать цели, но у Молдавии по-прежнему нет средств ПВО для их перехвата. У страны нет также ни нужных технологий, ни достаточного числа специалистов, а действующие нормы не позволяют создавать государственно-частные партнерства и привлекать иностранные инвестиции в эту сферу. По словам президента Майи Санду, правительство уже поручило подготовить необходимые изменения в законодательстве.

Владимир Маврин, Кишинев