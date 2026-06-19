«Бакальскому рудоуправлению» предъявили долги еще на 304 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ПАО «ВТБ» к ООО «Бакальское рудоуправление» в рамках дела о банкротстве компании. С ответчика требуют 303,8 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Банк хочет взыскать с бакальской организации обеспеченную залогом имущества задолженность по семи договорам 2014–2019 годов. Истец просит включить долг в реестр требований кредиторов. Заявление будет рассмотрено без заседания после 22 июля.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, недавно Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (Свердловская область) к ООО «Бакальское рудоуправление». В рамках дела о банкротстве предприятие требует с ответчика 2,2 млрд руб. долгов.

С мая 2026 года на «Бакальском рудоуправлении» действует процедура наблюдения. Двумя месяцами ранее предприятие самостоятельно подало в суд заявление о своей несостоятельности. В начале июня администрация Саткинского округа вступила в дело о банкротстве «БРУ», предъявив долги в размере 100 млн руб.

Виталина Ярховска