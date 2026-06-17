Свердловская компания требует с «Бакальского рудоуправления» 2 млрд рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (Свердловская область) к ООО «Бакальское рудоуправление». В рамках дела о банкротстве предприятие требует с ответчика 2,2 млрд руб. долгов, сообщает пресс-служба суда.

Компания из Нижнего Тагила просит включить задолженность бакальской организации перед ней в реестр требований кредиторов. Предварительное заседание назначено на 30 июля. К производству также принят иск от ООО «Высокие буровые технологии», заявившего о долге в 31 млн руб. Его рассмотрят после 16 июля.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 1993 году. Последний раз учредителя раскрывали в третьем квартале 2015 года, тогда им являлась британская компания Amber Glow International Group Limited. Генеральным директором указан Асатур Гукасян. Выручка организации за 2025 год составила 5,9 млрд руб., чистый убыток — 1,1 млрд руб. Предприятие тоже находится в процедуре банкротства.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Бакальское рудоуправление» в рамках дела о банкротстве.

Виталина Ярховска