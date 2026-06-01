Нехватка железа в бюджете

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление администрации Саткинского округа в рамках дела о банкротстве ООО «Бакальское рудоуправление». Муниципальные органы власти заявили о задолженности предприятия в размере более 101 млн руб. В настоящий момент требования к градообразующему предприятию Бакала предъявили еще семь компаний, в том числе МУП «Водоканал». Производство по делу о несостоятельности ООО «БРУ» началось в начале марта этого года. В настоящий момент на предприятии действует процедура наблюдения. С 2022 года «Бакальское рудоуправление» переживает финансовый кризис из-за сокращения спроса на железную руду и удорожания расходных материалов.



Администрация Саткинского муниципального округа заявила о долге градообразующего предприятия Бакала — ООО «Бакальское рудоуправление» — в размере более 101 млн руб. Она потребовала Арбитражный суд Челябинской области включить эту сумму в реестр требований в рамках дела о банкротстве предприятия. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Согласно документам суда, заявление администрации принято к рассмотрению. Требование кредитора рассмотрят после 6 июля.

В настоящий момент на «Бакальском рудоуправлении» введена процедура наблюдения. Заявление о признании себя банкротом предприятие подало в конце февраля 2026 года. В начале марта его приняли к рассмотрению.

Долг перед администрацией Саткинского округа пока является самым большим в реестре требований. Помимо муниципалитета, в список кредиторов намерены попасть семь компаний. Так, МУП «Водоканал» предъявило долги в размере 31,6 млн и 6,4 млн руб., ООО «Территория» — 26,8 млн руб., «Уралстройщебень» — 9,9 млн руб., «Технопром­комплекс» — 6,7 млн руб., ООО «Теп­лосервис» — 793 тыс. руб. «Внешэко­номаудит. Консалтинг» — 22 тыс. руб., ООО «Диагностника» — 35 тыс. руб. В настоящий момент их заявления только рассматриваются.

«Ъ-Южный Урал» направил в администрацию Саткинского округа запрос с просьбой рассказать, в связи с чем возник долг предприятия. На момент написания материала ответ не поступил.

Это не первое дело о банкротстве «Бакальского рудоуправления». Предыдущее рассматривалось практически шесть лет — с 2019-го по февраль 2026 года. Тогда о финансовой несостоятельности предприятия заявила компания «Дробсервис», предъявившая требования в размере 1,5 млн руб. Впоследствии от них она отказалась из-за выплаты задолженности.

Одним из самых крупных кредиторов стало УФНС РФ по Челябинской области. Налоговая предъявила долг в размере 1,3 млрд руб. за период 2021–2025 годов.

Однако 27 февраля этого года Арбитражный суд Челябинской области принял решение прекратить производству по делу о банкротстве. Анализируя действия «Бакальского рудоуправления», он не усмотрел в них недобросовестное поведение или злоупотребление правом. Кроме того, предприятие старалось погасить долги и за шесть лет выплатило более 457 млн руб.

Суд пришел к выводу, что «Бакальское рудоуправление» хочет сохранить статус градообразующего предприятия Бакала, а наличие долгов не всегда указывает на финансовую несостоятельность.

В ответ на запрос «Ъ-Южный Урал» в администрации Саткинского округа ранее прокомментировали, что в 2023 году на «Бакальском рудоуправлении» создали оперативный штаб по регулярному мониторингу ситуации на предприятии.

«Еженедельно проводится мониторинг ситуации на ООО „БРУ“ и принимаемых руководством мерах для сохранения деятельности предприятия. Неоднократно администрация Саткинского муниципального округа встречалась с трудовым коллективом предприятия. Последняя встреча состоялась 27 января 2026 года»,— рассказали в администрации. На ней присутствовали представители прокуратуры, региональной власти, руководство предприятия, профсоюзные организации, администрация округа и центр занятости населения Сатки.

Как сказано в ответе на запрос, на встрече рассматривались вопросы «о национализации ООО „Бакальское рудоуправление“» и проведении ярмарки вакансий для работников предприятий. Мероприятие посетило около 400 человек. На ярмарке 49 предприятий представили более 3 тыс. вакансий. На уточняющий вопрос корреспондента о возможной национализации «Бакальского рудоуправления» в администрации Саткинского округа не ответили.

Бакальское рудоуправление является одним из старейших горных предприятий Челябинской области: основано в 1757 году на базе Бакальского месторождения железных руд. Как ООО зарегистрировано в 2001 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2018 года 75% доли компании принадлежит Atop International Group Limited (зарегистрировано на Британских Виргинских островах), остальные 25% — ООО «Сибпроминициатива» из Кемеровской области. До этого организацией владел Магнитогорский металлургический комбинат. По данным «СПАРКа», последние три года предприятие не приносит прибыли. За 2025 год чистый убыток БРУ составил 737,1 млн руб., а размер отрицательных чистых активов превысил 3,3 млрд руб. Выручка составила 66 млн руб. По данным на 31 декабря 2025 года, на предприятии работают 508 человек.

В 2022 году на «Бакальском рудоуправлении» произошел финансовый кризис, из-за которого руководство предприятия отправило в простой более 300 сотрудников и задержало выплаты заработных плат. Представители предприятия объясняли проблему сокращением спроса и цен на железорудное сырье, а также резким увеличением стоимости запчастей и расходных материалов. Кроме того, в 2023 году три площадки ООО «БРУ» прекратили работу из-за невыполненных предписаний Ростехнадзора.

Ольга Воробьева