Железная несостоятельность

В Челябинской области суд принял заявление ООО «Бакальское рудоуправление» (БРУ) о признании себя банкротом. Ранее шесть лет рассматривалось дело о признании градообразующего предприятия моногорода Бакал несостоятельным по заявлениям около 20 кредиторов. Самое большое требование — 1,3 млрд руб. — БРУ предъявила налоговая инспекция. В минпроме Челябинской области подчеркивают, что нацелены на сохранение предприятия и держат ситуацию на контроле. Эксперты считают, что, вероятнее всего, БРУ продолжит работу, несмотря на процедуру банкротства.



Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление градообразующего предприятия Бакала — ООО «Бакальское рудоуправление» — о признании себя банкротом. Его обоснованность первая инстанция начнет изучать 2 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба суда.

Заявление подано 27 февраля. Предприятие пока не сообщило суду о размере накопившейся задолженности.

По данным картотеки арбитражных дел, 27 февраля суд прекратил производство по делу о банкротстве «Бакальского рудоуправления», которое рассматривалось с 2019 года. Первое заявление о признании БРУ несостоятельным поступило от компании «Дробсервис». Сумма требований кредитора составила 1,5 млн руб. Впоследствии компания отказалась от них из-за выплаты долга.

Всего в ходе рассмотрения дела о долгах БРУ в размере 522,6 млн руб. заявили 20 юридических и физических лиц. Кроме того, в сентябре 2025 года признать «Бакальское рудоуправление» несостоятельным потребовало УФНС РФ по Челябинской области из-за долга в размере 1,3 млрд руб. Задолженность по налогам возникла у предприятия в 2021–2025 годах.

В определении о прекращении производства по этому делу суд указал, что не усмотрел в действиях должника недобросовестного поведения или злоупотребления правом, поскольку он предпринимает все действия по погашению долгов. Так, за шесть лет было погашено более 457 млн руб.

«Это свидетельствует о стремлении должника продолжить свою предпринимательскую деятельность, не допустить банкротства и сохранить статус градообразующего предприятия Бакала»,— отмечено в решении первой инстанции. Суд пришел к выводу, что состояние реального банкротства у «Бакальского рудоуправления» отсутствует, а наличие больших долгов не всегда указывает на несостоятельность предприятия.

Комментируя новое заявление о банкротстве БРУ, в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области сообщили «Ъ-Южный Урал», что вместе с другими исполнительными органами находятся в постоянном контакте с руководством ООО «Бакальское рудоуправление» для сохранения деятельности предприятия.

«Всем высвобождаемым с предприятия работникам оказывается необходимая поддержка со стороны службы занятости населения. В том числе в феврале текущего года в Бакале была проведена ярмарка вакансий с участием более 50 предприятий-работодателей региона»,— сообщили в минпроме региона. Сколько сотрудников уже уволены и сколько еще попадут под сокращение, в ведомстве не уточнили.

«Ъ-Южный Урал» также направил запросы в администрацию Саткинского округа, БРУ и НПРО «Урал», в состав которого ранее входило предприятие. На момент подготовки материала ответы не поступили.

Бакальское рудоуправление является одним из старейших горных предприятий Челябинской области: основано в 1757 году на базе Бакальского месторождения железных руд. Как ООО зарегистрировано в 2001 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2018 года 75% доли компании принадлежит Atop International Group Limited (зарегистрировано на Британских Виргинских островах), остальные 25% — ООО «Сибпроминициатива» из Кемеровской области. До этого организацией владел Магнитогорский металлургический комбинат. По данным СПАРК, последние три года предприятие не приносит прибыль. За 2024 год чистый убыток БРУ составил 625,8 млн руб., а размер отрицательных чистых активов превысил 2,5 млрд руб. По данным на 31 декабря 2024 года на предприятии работают 593 человека.

«Бакальское рудоуправление» много лет находится в непростой финансовой ситуации. Очередной кризис случился несколько лет назад. В 2022 году в простой отправили более 300 сотрудников. Федерация профсоюзов Челябинской области сообщала о невыплате зарплаты. Причиной представители предприятия называли сокращение спроса и цен на железорудное сырье и резкое увеличение стоимости запчастей и расходных материалов.

В 2023 году появилась информация о прекращении работы на трех площадках предприятия из-за невыполненных предписаний Ростехнадзора по соблюдению требований промышленной безопасности. Министерство промышленности Челябинской области тогда организовало специальную комиссию для сохранения деятельности рудоуправления. Впоследствии БРУ также обращалось в правительство региона с просьбой ходатайствовать перед Минпромом РФ о разработке новой госпрограммы по поддержке градообразующих предприятий, а также помочь в реструктуризации налоговой задолженности.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова отмечает, что «Бакальское рудоуправление» оказалось жертвой макро- и микроэкономических факторов. «Российский рынок железорудного сырья после 2022 года стремительно менялся: европейский экспорт почти прекратился, логистика на азиатском направлении подорожала, а внутренний спрос просел из-за снижения выплавки стали. Крупные вертикально-интегрированные комбинаты компенсировали потери собственными карьерами, а закупки у сторонних поставщиков, прежде всего шахтных, урезали. Для подземной добычи БРУ это критично: себестоимость здесь почти вдвое выше, чем у карьерной руды Лебединского или Михайловского ГОКов. Нужна была либо глубокая модернизация добычи и переработки с тонким обогащением, либо работа в убыток в ожидании разворота конъюнктуры»,— подчеркнула эксперт. По ее словам, контроль 75% уставного капитала офшором перекрывает доступ к банковским кредитам и государственным программам.

«Раскрыть бенефициаров и заложить шахтные активы под льготный заем фактически невозможно. Остается только внутригрупповой заем от того же офшора. Когда рынок просел, предприятие попросту задохнулось в обслуживании своих же долгов»,— заключила Анастасия Владимирова.

