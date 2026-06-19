Водные паузы обзавелись теорией

Начался второй тур группового этапа чемпионата мира. По итогам первого в FIFA отчитались, что за неделю удалили почти 400 тыс. токсичных постов и комментариев в соцсетях. На поле фавориты теряют очки, за его пределами фанаты опустошают бары, а бренды спорят за каждый логотип.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Дубль Эрлинга Холанда в игре Норвегии против Ирака, по оценкам ученых, совпал с сейсмической активностью в Бергене. Видимо, от радости фанатов. Празднующие шотландцы в свою очередь не оставили ни капли пива в Бостоне. Это было после первого матча сборной на чемпионате за 28 лет — он завершился победой над Гаити со счетом 1:0. После нашествия болельщиков в килтах в местных барах закончился флагманский лагер, передает NBC.

Но пока главным героем оказался 40-летний вратарь Кабо-Верде по прозвищу Возинья. На его счету семь сейвов и история про маму, которая не смогла прилететь на игру. В итоге американские дипломаты после огласки помогли с визой. В центре обзоров медиа есть и другие игроки, говорит комментатор viju+ Sport Алексей Андронов:

«Не остался без внимания, конечно, Месси и Роналду. Последний не нашелся чем ответить, и уже его начали включать в мемы. При этом Гарри Кейн и Кай Хаверц — те люди, которые отметились дублями».

Polymarket принимает ставки на то, расплачется ли Криштиану Роналду на чемпионате мира. Пока ниже 55% вероятность пользователи не опускали. Португалию ждет встреча с Узбекистаном, и остается вопрос, сможет ли Роналду забить в этом матче. Не меньше интереса и к его вечному сопернику Лионелю Месси вместе с командой Аргентины, продолжает Алексей Андронов:

«Сборная Аргентины существует в уникальном формате: там главная звезда значит гораздо больше, чем главный тренер. И ни для кого не секрет, что за спиной у него десяток универсальных солдат, которые готовы все что угодно делать, только чтобы Месси было хорошо и приятно. Эту историю они поймали на прошлом чемпионате мира, с нее и не слезают. Бразилия, по-моему, обречена. Германия в своей привычной стилистике порезвилась со слабым соперником».

Из других скандалов — борьба FIFA с чужими логотипами. После истории с Levi’s, чей бренд пришлось закрывать на стадионе в Санта-Кларе, под раздачу попал производитель наушников Beats. Игроку сборной Германии Джамалу Мусиале пришлось заклеить логотип на своем гаджете, и это, ожидаемо, стали обсуждать больше, чем если бы название бренда осталось нетронутым. При этом сама FIFA ввела дополнительные трехминутные водные паузы «для безопасности игроков» на 22-й и 67-й минутах. Болельщики подозревают, что все ради дополнительной рекламы. Но есть и более радикальные теории:

«FIFA, возможно, сломала футбол, изменив правила. Это связано с перерывами на питье воды. Если смотреть на графики, чаще всего бывает так: вот команда входит в период доминирования, вы даете ей перерыв на восстановление сил, и все заканчивается. Это можно заметить на игре Кот-д'Ивуара против Эквадора: ивуарийцы чувствовали себя комфортно, а после перерыва на восстановление сил все изменилось. В игре Японии против Нидерландов также все поменялось в перерыве. Матч Бразилии против Марокко тоже подтверждает теорию».

Суперкомпьютер Opta назвал фаворитом сборную Франции. По его оценкам, французы выигрывают в почти 16% из 10 тыс. симуляций чемпионата. Шансы на трофей действующего чемпиона — сборной Аргентины — оцениваются в 12%. Однако суперкомпьютер уже менял мнение — прежде он предпочтение отдавал испанцам.

Александр Мезенцев, Александра Абанькова