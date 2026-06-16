Мундиаль стартовал сенсациями

Сборная Кабо-Верде бьет рекорды, футболисты набирают миллионы подписчиков в считанные часы, а фавориты разочаровывают фанатов. Этот чемпионат мира по футболу уже запомнился сенсациями, но дальше будет только интереснее, отмечают опрошенные “Ъ FM” спортивные аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kirby Lee / Reuters Фото: Kirby Lee / Reuters

По данным букмекеров, 43% россиян делают ставки на турнире. Суперкомпьютер компании Opta утверждает, что больше всего шансов на победу у испанцев — 16%, на втором месте — французы, их шансы оценивают в 13%. По статистике, эти команды собирают больше ставок, чем остальные. Деньги верят в сильнейших, говорит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов:

«Если брать большие сборные, такие как Испания, они приехали на этот чемпионат выигрывать. А маленькие команды, команды-карлики, вроде Кабо-Верде, бьются в каждом матче. Но что такое команда Кабо-Верде? Это ни о чем: они закрылись, встали в свою штрафную и играли на отбой, как во дворе, — и у них получилось. Просто потому что это был не финал и не полуфинал. Надеюсь, туда не дойдет Кабо-Верде. И вот в этом все дело: Испании нужно думать о том, как распределить силы до финала, а этим маленьким сборным об этом думать не надо, они могут биться здесь и сейчас, а что будет завтра — им все равно. Им нужно поймать вот этот секундный хайп.

А если они завтра проиграют, ну, там немножко все погрустят, но вспомнят, как они были счастливы перед этим.

Мне кажется, что дальше таких историй будет все меньше. Они наверняка будут, потому что я помню, в 2014 году, как Коста-Рика дошла до четвертьфинала, но просто иных уж нет. В итоге все придет к общему знаменателю. Те сборные, которые должны прийти высоко — в четвертьфинал, в полуфинал, — они туда придут. А вот эти маленькие команды останутся на этом этапе, в начале».

Кабо-Верде в матче с испанцами допустила лишь один фол, и это рекорд чемпионата мира за последние 60 лет. Встреча в Атланте завершилась вничью, хотя букмекеры ставили на испанцев. После этого матча на соцсети вратаря сборной Кабо-Верде по прозвищу Возинья (что в переводе значит «бабушка») подписались 8 млн человек. Он стал лучшим игроком матча и несколько раз спасал свою команду от почти неизбежного гола. Еще один фаворит чемпионата — Уругвай — также сыграл вничью с Саудовской Аравией. Топ-сборные еще покажут себя в деле, уверен спортивный комментатор Михаил Моссаковский:

«Турнир, такое ощущение, как ложкой размазанная по тарелке манная каша, потихоньку из нее будет выкристаллизовываться суть. Понятно, что очень долго пришлось ждать матчей топовых сборных. Вот мы их дождались, но пока не дождались того доминирования, которое, ну разве что, наверное, только сборная Германии показала в своей игре. Но там, правда, соперником был Кюрасао. А так мы видим, что команды второго или даже третьего порядка оказались очень здорово готовы к этому турниру.

Мне кажется, вот этот первый тур, который мы сейчас продолжаем смотреть, должен мобилизовать топов.

Потому что он показывает, что, играя в полноги, на второй и третьей скорости, добиться победы очень сложно. Это показал матч сборной Испании, это показал матч сборной Бразилии, Уругвая, сборной Бельгии. Поэтому, наверное, это эффект тяжелого вката в турнир. Я думаю, что топ-сборные построили подготовку так, чтобы выходить на пик формы где-то, наверное, в начале июля».

О том, как болельщики оценивают атмосферу самого дорогого в истории футбольного турнира, “Ъ FM” рассказал спортивный обозреватель «Чемпионат.com» Григорий Телингатер, который работает на этом чемпионате сразу во всех странах-хозяйках:

«Я провел сейчас сначала три дня в Мехико, три дня уже в Америке, и, честно говоря, впечатления от атмосферы полностью противоположные между двумя странами. В Мехико невероятная атмосфера, единение вокруг футбола, и, конечно же, небольшой или даже большой бардак в плане организации, потому что стюарды ничего не знают, указателей нет, в день матча открытия просто перекрыли наземные дороги для такси и перекрыли метро, которое шло в сторону стадиона "Ацтека". И в целом ощущается какой-то такой бардачок: куда нельзя журналисту — его пускают, куда можно — не пускают. Но при этом очень весело, атмосферно, и мне интересно работать — вижу много всего яркого.

Целый день, целую ночь болельщики гуляют, веселятся, наряжаются, чего только не делают, играют в футбол на улице.

В США, наоборот, нет проблем с организацией. Здесь все достаточно четко. Я сначала приехал в Хьюстон и заметил, что город живет своей жизнью. То есть, мне кажется, как будто там никому особо нет дела до футбола. Единственное, когда я уже пришел на матч Германия — Кюрасао у стадиона, и на самом поле атмосфера чувствовалась. Особенно понравились болельщики Кюрасао, которые, оказывается, существуют».

Еще один рекорд установили немцы. После победы над Кюрасао (7:1) Германия стала самой результативной командой в истории чемпионатов мира, опередив Бразилию. Немецкие футболисты всего забили 239 мячей, бразильцы — 238.

Леонид Пастернак