В Год уральского рока свердловчане стали чаще слушать песни Вячеслава Бутусова

В год 40-летия Свердловского рок-клуба, которое отмечают в 2026 году, у жителей региона вырос интерес к музыке уральских исполнителей: трафик на их сайты вырос почти на 10% за последний месяц весны. Согласно данным «МегаФона», чаще всего пользователи ищут информацию о концертах Вячеслава Бутусова (Nautilus Pompilius) и Вадима Самойлова («Агата Кристи»), а также прослушивают их треки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Бутусов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вячеслав Бутусов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Основную аудиторию составляют люди в возрасте 45–54 лет, на которых приходится около 39% переходов; вторая по численности группа — слушатели от 35 до 44 лет с показателем 21%. Молодежь 14–24 лет проявляет наименьший интерес к хитам конца XX века — на них приходится только 12%.

Вячеслав Бутусов недавно выступил в центре Екатеринбурга на фестивале «Движение». Сегодня в уральской столице пройдет фестиваль Ural Music Night. «Уральская ночь музыки» состоится на более чем 100 площадках. Программа мероприятия посвящена Году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов. Среди объявленных хедлайнеров — Юлия Савичева, «Сова», «Ягода», NLO, «Лауд», Pizza и другие. Финальную песню музыкального фестиваля «Луч солнца золотого» во время акции «Светает» в этом году исполнит рок-группа «Чайф».

Мария Игнатова