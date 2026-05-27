Акция «Светает» на Ural Music Night завершится выступлением группы «Чайф»

Финальную песню музыкального фестиваля Ural Music Night «Луч солнца золотого» во время акции «Светает» в этом году исполнит рок-группа «Чайф», сообщили «Ъ-Урал» организаторы мероприятия. Акция пройдет на Октябрьской площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Весь вечер, до начала акции, на площади будут выступать хедлайнеры фестиваля «СмешBand» с актерами озвучки персонажей мультсериала «Смешарики», а также группы «Запрещенные барабанщики» и S-Vox. Кроме того, на этой площадке выступит музыкальный коллектив актрисы театра и кино Юлии Пересильд — группа «МаNдрагора», которая играет музыку на стыке арт-рока, поп-музыки и эстрадной песни. Группа представит на фестивале новую песню «В кино билет». Также в программе площадки — выступления Миши Лузина, групп «Аполоджайз», TattooIN, Shoo.

На акции «Светает» тысячи горожан исполнят песню из мультфильма «Бременские музыканты». Вместе с «Чайфом» на сцену выйдет группа «ТОП» Евгения Горенбурга — основателя и директора Ural Music Night. Он умер 22 апреля в возрасте 66 лет.

«Уральская ночь музыки-2026» состоится 19 июня в Екатеринбурге. Программа мероприятия посвящена Году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов. Среди объявленных хедлайнеров — Юлия Савичева, «Сова», «Ягода», NLO, «Лауд», Pizza и другие. Всего на участие в мероприятии поступило более 2,5 тыс. заявок от исполнителей из 78 регионов России и еще 15 иностранных государств.

Евгений Горенбург был основателем нескольких крупных мероприятий, проводимых в Екатеринбурге, в том числе «Красная строка» и «Гиккон». Организаторы фестивалей пообещали, что, несмотря на «потерю своего сердца», его дело будет продолжено и все фестивали этим летом состоятся.

Ирина Пичурина