Завод напитков переключает скорость

Единственный в Сибири завод по производству компотов методом варки, расположенный в Братске, намерен увеличить выпуск напитков в полтора раза в 2027 году в связи с растущим спросом. Для этого компания приобретает скоростное оборудование мощностью до 100 т готовых напитков ежемесячно. Инвестиции в новую линию составят более 30 млн руб. Увеличение мощностей позволит заводу укрепить позиции на рынке и расширить географию присутствия, рассчитывает руководство предприятия. Эксперты считают увеличение объемов производства оправданным, поскольку продажи безалкогольных напитков растут быстрее остальных категорий FMCG.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изменение вкусов потребителей подталкивает производителей безалкогольных напитков к наращиванию выпуска

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Изменение вкусов потребителей подталкивает производителей безалкогольных напитков к наращиванию выпуска

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ООО «Натуральные напитки», которому принадлежит завод по производству безалкогольных напитков, компотов и морсов в Братске Иркутской области, приобретает более скоростную производственную линию. Предприятие рассчитывает в следующем году нарастить выпуск напитков, в том числе популярной у молодежи линейки Bubble Tea (напитка из черного или зеленого чая с добавлением молока или фруктового сока, а также шариков из тапиоки) в полтора раза. Инвестиции в проект превысят 30 млн руб. После модернизации завод сможет выпускать до 100 т готовых напитков ежемесячно.

«Также мы намерены запустить производство фруктового льда, который сегодня пользуется популярностью. Новая линия увеличит покупательский спрос и объем экспорта»,— рассказала «Ъ» представитель ООО «Натуральные напитки».

Производственная площадка в Братске с 2009 года изготавливает безалкогольные напитки, компоты и морсы под брендом «По рецепту моей бабушки» и напитки с кусочками фруктов и алоэ. Ежегодно предприятие выпускает 1,265 млн упаковок с напитками емкостью 0,32—0,525 л, 6,527 млн упаковок емкостью 0,9—1 л и 5,317 млн бутылок объемом 1,25—2,1 л. Общий объем производства составляет 19,82 тыс. т. Продукция поставляется на внутренний рынок, а также в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Монголию.

ООО «Натуральные напитки» зарегистрировано в Иркутске в 2013 году в сфере производства безалкогольных напитков и упакованных питьевых вод. Помимо завода в Братске компания владеет производственными площадками в Липецке и Воронежской области. Компания принадлежит Александру Сальникову. По данным сервиса Rusprofile, выручка ООО в 2025 году составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 13 млн руб.

По данным национальной системы маркировки товаров «Честный знак», производство безалкогольных напитков в России в первом квартале 2026 года составило 1,23 млрд л, что на 2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (1,25 млрд л). При этом экспорт за год вырос на 54,3%. Основными причинами спада эксперты называют ужесточение регулирования и рост акцизной нагрузки.

«Если предприятие в Братске после обновления сможет выпускать до 100 т готовых напитков в месяц, это обеспечит понятный запас мощности для пикового спроса в теплый сезон и повысит тем самым надежность поставок для федеральных сетей и экспорта. В таких категориях именно гарантия объемов и стабильности качества часто становится условием расширения полки»,— комментирует управляющий партнер IPM consulting Анастасия Владимирова.

Гендиректор Лаборатории маркетинговых исследований «МаркетингЛАБ» Андрей Широких отмечает, что продажи безалкогольных напитков в последние года росли быстрее остальных категорий FMCG. Эксперт объясняет этот феномен тем, что потребители все чаще делают выбор в пользу полезных, низкокалорийных напитков с натуральными и функциональными ингредиентами.

«Люди стремятся сохранять социальные ритуалы (вечеринки, ужины в компании), но при этом отказываются от алкоголя в пользу здоровья»,— отмечает выбор покупателей бренд-стратег «Вкусвилла» Любовь Золотарева.

Увеличение производства Bubble Tea может стать залогом успеха проекта, поскольку этот напиток на волне популярности азиатских вкусов переходит из нишевого в массовый сегмент. «Он хорошо продается в молодежных кругах, легко упаковывается под сетевую розницу и маркетплейсы и при правильной рецептуре дает компании более высокую добавленную стоимость, чем традиционные компоты и морсы»,— считает Анастасия Владимирова.

Новую линию планируется запустить на предприятии в 2027 году.

Лолита Белова