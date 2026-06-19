Завод напитков переключает скорость
Сибирский производитель компотов увеличивает производство с новой линией
Единственный в Сибири завод по производству компотов методом варки, расположенный в Братске, намерен увеличить выпуск напитков в полтора раза в 2027 году в связи с растущим спросом. Для этого компания приобретает скоростное оборудование мощностью до 100 т готовых напитков ежемесячно. Инвестиции в новую линию составят более 30 млн руб. Увеличение мощностей позволит заводу укрепить позиции на рынке и расширить географию присутствия, рассчитывает руководство предприятия. Эксперты считают увеличение объемов производства оправданным, поскольку продажи безалкогольных напитков растут быстрее остальных категорий FMCG.
Изменение вкусов потребителей подталкивает производителей безалкогольных напитков к наращиванию выпуска
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
ООО «Натуральные напитки», которому принадлежит завод по производству безалкогольных напитков, компотов и морсов в Братске Иркутской области, приобретает более скоростную производственную линию. Предприятие рассчитывает в следующем году нарастить выпуск напитков, в том числе популярной у молодежи линейки Bubble Tea (напитка из черного или зеленого чая с добавлением молока или фруктового сока, а также шариков из тапиоки) в полтора раза. Инвестиции в проект превысят 30 млн руб. После модернизации завод сможет выпускать до 100 т готовых напитков ежемесячно.
«Также мы намерены запустить производство фруктового льда, который сегодня пользуется популярностью. Новая линия увеличит покупательский спрос и объем экспорта»,— рассказала «Ъ» представитель ООО «Натуральные напитки».
Производственная площадка в Братске с 2009 года изготавливает безалкогольные напитки, компоты и морсы под брендом «По рецепту моей бабушки» и напитки с кусочками фруктов и алоэ. Ежегодно предприятие выпускает 1,265 млн упаковок с напитками емкостью 0,32—0,525 л, 6,527 млн упаковок емкостью 0,9—1 л и 5,317 млн бутылок объемом 1,25—2,1 л. Общий объем производства составляет 19,82 тыс. т. Продукция поставляется на внутренний рынок, а также в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Монголию.
ООО «Натуральные напитки» зарегистрировано в Иркутске в 2013 году в сфере производства безалкогольных напитков и упакованных питьевых вод. Помимо завода в Братске компания владеет производственными площадками в Липецке и Воронежской области. Компания принадлежит Александру Сальникову. По данным сервиса Rusprofile, выручка ООО в 2025 году составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 13 млн руб.
По данным национальной системы маркировки товаров «Честный знак», производство безалкогольных напитков в России в первом квартале 2026 года составило 1,23 млрд л, что на 2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (1,25 млрд л). При этом экспорт за год вырос на 54,3%. Основными причинами спада эксперты называют ужесточение регулирования и рост акцизной нагрузки.
«Если предприятие в Братске после обновления сможет выпускать до 100 т готовых напитков в месяц, это обеспечит понятный запас мощности для пикового спроса в теплый сезон и повысит тем самым надежность поставок для федеральных сетей и экспорта. В таких категориях именно гарантия объемов и стабильности качества часто становится условием расширения полки»,— комментирует управляющий партнер IPM consulting Анастасия Владимирова.
Гендиректор Лаборатории маркетинговых исследований «МаркетингЛАБ» Андрей Широких отмечает, что продажи безалкогольных напитков в последние года росли быстрее остальных категорий FMCG. Эксперт объясняет этот феномен тем, что потребители все чаще делают выбор в пользу полезных, низкокалорийных напитков с натуральными и функциональными ингредиентами.
«Люди стремятся сохранять социальные ритуалы (вечеринки, ужины в компании), но при этом отказываются от алкоголя в пользу здоровья»,— отмечает выбор покупателей бренд-стратег «Вкусвилла» Любовь Золотарева.
Увеличение производства Bubble Tea может стать залогом успеха проекта, поскольку этот напиток на волне популярности азиатских вкусов переходит из нишевого в массовый сегмент. «Он хорошо продается в молодежных кругах, легко упаковывается под сетевую розницу и маркетплейсы и при правильной рецептуре дает компании более высокую добавленную стоимость, чем традиционные компоты и морсы»,— считает Анастасия Владимирова.
Новую линию планируется запустить на предприятии в 2027 году.