Главные новости к утру 19 июня

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о желании европейских стран «подморозить» конфликт на Украине без устранения его первопричин перекликается с позицией России о том, что пауза в переговорах возникла не по её вине, а из-за нежелания Киева продолжать диалог. В Кремле также подчеркивали, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной, но считает, что Киев саботирует переговорный процесс. При этом ранее американская сторона предлагала контуры сделки по урегулированию конфликта, а вице-президент США Джей Ди Вэнс призывал к взаимным уступкам.

В свою очередь, Украина заявляла о готовности к мирному урегулированию, предлагая сначала прекратить огонь, а затем сесть за стол переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский также говорил о том, что для завершения конфликта необходимо устранение его первопричин. Однако, по мнению ряда экспертов, особых поводов для оптимизма относительно скорого окончания боевых действий нет, и 2026 год мирным не станет.