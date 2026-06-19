Поездка Вэнса в Швейцарию на встречу США и Ирана отменена
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не полетит вечером в четверг в Швейцарию для участия в подписании сделки США и Ирана. Об этом сообщили в Белом доме.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: Eric Lee / Reuters
«Как заявил вице-президент на своей пресс-конференции, планы относительно предстоящих технических переговоров еще не до конца согласованы и делегация США готова к вылету при первой же возможности. Однако логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой»,— указано в заявлении представителя Белого дома (цитата по CBS News).
США и Иран объявили о достижении сделки 15 июня. Официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании должна состояться 19 июня в швейцарской Женеве. После начнутся 60-дневные технические переговоры по оставшимся вопросам.
Ранее господин Вэнс сообщил, что с поездкой на переговоры в Швейцарию «все может измениться», так как Иран — «не та страна, с которой легко ...договориться о выезде». «Все зависит от того, когда именно иранцы смогут туда прибыть»,— сказал он.
Согласование меморандума между США и Ираном, призванного завершить активную фазу ближневосточного конфликта, состоялось в ночь на 15 июня 2026 года. Однако, стороны изначально по-разному трактовали его положения. Тегеран открыто выражал недоверие американской стороне, а президент США Дональд Трамп и его военный министр Пит Хегсет заявляли о готовности вернуться к силовому варианту в случае нарушения Ираном договорённостей. В тексте документа, опубликованном президентом Ирана, отмечается, что он не подразумевает доверия к «врагу» и составлен «с явным недоверием» со стороны Ирана.
Проект меморандума предусматривал снятие морской блокады, вывод американских сил из приграничных районов в течение 30 дней, а также частичное размораживание иранских активов на $12 млрд и приостановку санкций на экспорт нефти. В обмен Иран был готов начать 60-дневные переговоры по ядерной программе. Особо отмечалось, что вопросы иранской ракетной программы и поддержки союзных вооруженных группировок не входили в проект меморандума.