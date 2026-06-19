Поездка Вэнса в Швейцарию на встречу США и Ирана отменена

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не полетит вечером в четверг в Швейцарию для участия в подписании сделки США и Ирана. Об этом сообщили в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Eric Lee / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Eric Lee / Reuters

«Как заявил вице-президент на своей пресс-конференции, планы относительно предстоящих технических переговоров еще не до конца согласованы и делегация США готова к вылету при первой же возможности. Однако логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой»,— указано в заявлении представителя Белого дома (цитата по CBS News).

США и Иран объявили о достижении сделки 15 июня. Официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании должна состояться 19 июня в швейцарской Женеве. После начнутся 60-дневные технические переговоры по оставшимся вопросам.

Ранее господин Вэнс сообщил, что с поездкой на переговоры в Швейцарию «все может измениться», так как Иран — «не та страна, с которой легко ...договориться о выезде». «Все зависит от того, когда именно иранцы смогут туда прибыть»,— сказал он.