МИД России: Politico Europe отказался публиковать статью Лаврова
МИД России сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность». Она готовилась для издания Politico Europe, но «в последний момент по решению редакции публикация была отменена».
Публикация начинается с упоминания условий, которые Великобритания, Франция, Германия и Украина предложили для урегулирования российско-украинского конфликта.
«Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на Восток — в направлении российских границ»,— написал Сергей Лавров. Текст опубликован на сайте МИД России.
Как добавил министр, цель европейских лидеров – «не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы». Он считает, что власти стран Европы хотят «"подморозить" конфликт без устранения его первопричин». Сергей Лавров также заявил, что Европа грезит экспансией и «намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению».
В своих заявлениях Сергей Лавров неоднократно критиковал европейские страны, обвиняя их в препятствовании мирному процессу и стремлении затянуть конфликт на Украине. Он заявлял, что Европа «окрысилась» на Россию, а все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев. По мнению Лаврова, европейские лидеры стремятся не к переговорам с Россией, а к спасению режима Владимира Зеленского, рассматривая его как плацдарм для продолжения борьбы, и хотят «подморозить» конфликт без устранения его первопричин.
Лавров также утверждал, что европейские страны пытаются убедить администрацию США, в частности, Дональда Трампа, отказаться от миротворческих усилий по Украине и вернуться к конфронтации с РФ. Россия не видит европейцев в роли потенциальных участников переговоров по урегулированию на Украине, поскольку их подход не приемлем, особенно в части гарантий безопасности, и их вменяемость вызывает сомнения в полезности их предложений. По мнению российского МИДа, ряд ведущих стран Европы превращается в главное препятствие на пути к миру, настроив Киев на продолжение боевых действий и накачивая его оружием и техникой.