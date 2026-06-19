МИД России: Politico Europe отказался публиковать статью Лаврова

МИД России сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность». Она готовилась для издания Politico Europe, но «в последний момент по решению редакции публикация была отменена».

Публикация начинается с упоминания условий, которые Великобритания, Франция, Германия и Украина предложили для урегулирования российско-украинского конфликта.

«Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на Восток — в направлении российских границ»,— написал Сергей Лавров. Текст опубликован на сайте МИД России.

Как добавил министр, цель европейских лидеров – «не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы». Он считает, что власти стран Европы хотят «"подморозить" конфликт без устранения его первопричин». Сергей Лавров также заявил, что Европа грезит экспансией и «намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению».