Цена контракта на реконструкцию аэропорта Горно-Алтайска выросла до 9 млрд рублей

В условия контракта на выполнение реконструкции аэропорта Горно-Алтайска внесены корректировки, которые привели к увеличению его стоимости. В частности, цена выросла с 3,8 млрд руб. до 9,6 млрд руб. Соответствующая информация появилась 18 июня в разделе «Информация о договоре» к извещению о проведении конкурса по выбору подрядчика. Закупку в начале марта объявило ООО «СБД» (выполняет функции технического заказчика для реализации строительных проектов «Сбера»).

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«Причина изменения сведений о договоре: изменение объема и цены договора на основании решения закупочной комиссии — изменены сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг или сроках исполнения договора», — говорится на сайте госзакупок.

Отмечается, что увеличение стоимости госконтракта закреплено в дополнительном соглашении к договору. Контракт на выполнение работ между заказчиком и подрядчиком заключен 9 июня. Имя исполнителя не раскрывается.

Как писал ранее «Ъ», работы будут вестись в условиях действующего аэропорта. «Генподрядчик обязан организовать работы таким образом, чтобы избежать возникновения препятствий для нормального режима функционирования аэропорта Горно-Алтайска»,— говорится в техзадании.

Победителю предстоит построить перрон А, площадку для противообледенительной обработки воздушных судов, удлинить взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием, оборудовать патрульную дорогу, возвести трансформаторную подстанцию, распределительный центр, контрольно-пропускной пункт, мачты для освещения и водосточно-дренажную сеть. Реконструкцию подрядчик должен завершить до 30 июня 2028 года.

В марте прошлого года Росавиация подписала концессионное соглашение о реконструкции авиагавани с главой «Аэропорта Горно-Алтайск» Владимиром Куликовым. Тогда же говорилось, что стоимость проекта составит 10,2 млрд руб., из которых 7,9 млрд руб. — средства федерального бюджета и более 2,3 млрд руб. — частные инвестиции.

Лолита Белова