Объявлен конкурс на реконструкцию аэропорта Горно-Алтайска за 3,8 млрд

ООО «СБД» (выполняет функции технического заказчика для реализации строительных проектов «Сбера») объявило конкурс по выбору подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса в Горно-Алтайске. Начальная цена контракта составляет 3,8 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно технической документации, работы будут вестись в условиях действующего аэропорта. «Генподрядчик обязан организовать работы таким образом, чтобы избежать возникновения препятствий для нормального режима функционирования аэропорта Горно-Алтайска», — говорится в техзадании. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 апреля, итоги планируется подвести 15 апреля.

Победителю предстоит построить перрон А, площадку для противообледенительной обработки воздушных судов, удлинить взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием, оборудовать патрульную дорогу, возвести трансформаторную подстанцию, распределительный центр, контрольно-пропускной пункт, мачты для освещения и водосточно-дренажную сеть. К реконструкции подрядчик должен приступить с даты заключения контракта и завершить до 30 июня 2028 года.

В качестве источника финансирования указаны средства федерального бюджета, которые заказчику предоставлены в форме субсидии. Подрядчику после подписания договора будет перечислен аванс в размере 30% от предельной цены.

Согласно критериям отбора, участник должен обладать опытом выполнения работ по строительству аэропортовых комплексов и ВПП за последние 15 лет. При этом общая стоимость работ, выполненных по аналогичным контрактам, должна быть не менее 1 млрд руб.

В марте прошлого года Росавиация подписала концессионное соглашение о реконструкции авиагавани с главой «Аэропорта Горно-Алтайск» Владимиром Куликовым. Площадь здания планируется увеличить в 15 раз — до 27 тыс. кв. м. Общая стоимость проекта составит 10,2 млрд руб., из которых 7,9 млрд руб. — средства федерального бюджета и более 2,3 млрд руб. — частные инвестиции.

Лолита Белова