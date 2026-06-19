Мексика обыграла Южную Корею со счетом 1:0 на ЧМ-2026
Сборная Мексики победила команду Южной Кореи со счетом 1:0 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе A: Мексика (6 очков в 2 матчах), Южная Корея (3;2), Чехия (1;2), ЮАР (1;2)
Фото: Daniel Becerril / Reuters
В составе сборной Мексики гол забил хавбек Луис Ромо, который воспользовался ошибкой голкипера соперника Ким Сын Гю.
Матч проходил на стадионе «Эстадио Акрон» в мексиканском Гвадалахаре. Два следующих матча в группе A пройдет 25 июня между сборными ЮАР и Южной Кореи, а также Чехии и Мексики. Игры начнутся в 4:00 мск. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
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Чемпионат мира по футболу 2026 года, в рамках которого Мексика обыграла Южную Корею, является примечательным событием сразу по нескольким причинам. Впервые в истории турнира он проводится сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Мексика, в свою очередь, стала первой страной, которая принимает мировое первенство уже в третий раз, до этого чемпионаты проходили здесь в 1970 и 1986 годах.
Также этот чемпионат мира является первым, в котором участвуют 48 национальных сборных, тогда как ранее их было 32. ФИФА утвердила новый формат проведения, который предусматривает 12 групп по четыре команды, а в стадию 1/16 финала напрямую выходят по две команды из всех групп и восемь лучших команд, занявших третьи места. Турнир продлится с 11 июня по 19 июля, а финальный матч пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в США.