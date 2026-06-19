Мексика обыграла Южную Корею со счетом 1:0 на ЧМ-2026

Сборная Мексики победила команду Южной Кореи со счетом 1:0 на чемпионате мира по футболу. По итогам встречи положение в группе A: Мексика (6 очков в 2 матчах), Южная Корея (3;2), Чехия (1;2), ЮАР (1;2)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Becerril / Reuters Фото: Daniel Becerril / Reuters

В составе сборной Мексики гол забил хавбек Луис Ромо, который воспользовался ошибкой голкипера соперника Ким Сын Гю.

Матч проходил на стадионе «Эстадио Акрон» в мексиканском Гвадалахаре. Два следующих матча в группе A пройдет 25 июня между сборными ЮАР и Южной Кореи, а также Чехии и Мексики. Игры начнутся в 4:00 мск. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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