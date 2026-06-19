Отрыв по-хозяйски

В матчах второго тура группы А чемпионата мира по футболу команды Чехии и ЮАР сыграли вничью — 1:1, а мексиканцы с минимальным счетом одолели южнокорейцев. Таким образом, перед заключительным туром Мексика, набрав шесть очков, гарантировала себе первое место и выход в следующий этап. Следом с тремя очками идет Южная Корея. Также шансы на выход в play-off имеют Чехия и ЮАР, набравшие по одному очку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Второй тур чемпионата мира в группе А открывала в Атланте встреча сборных Чехии и ЮАР, потерпевших поражения в своих первых матчах. Чехи образцово-показательно разыграли дебют. Уже на шестой минуте Михал Садилек открыл счет ударом из центра штрафной площади после передачи в одно касание Александра Сойки. Впрочем, едва ли не главная заслуга в успехе этой комбинации принадлежит Адаму Гложеку, который умудрился переправить мяч к линии штрафной в борьбе с защитником на правом фланге атаки у лицевой линии. В заключительной трети первого тайма полузащитники южноафриканцев Тебохо Мокоэна и Талента Мбата получили от главного судьи, американки Тори Пенсо, по желтой карточке, но на ход матча эти эпизоды по большому счету не повлияли. Более того, перед самым перерывом вратарь чехов Матей Коварж не дотянулся до мяча при выходе из ворот, однако южноафриканцы воспользоваться этим небольшим неожиданным подарком не сумели.

Вторая половина началась с острой атаки сборной Чехии. Правда, ни Владимир Дарида, который невовремя замешкался, ни Лукаш Черв, чей сильный удар под перекладину отразил вратарь сборной ЮАР Ронвен Уильямс, свои шансы не использовали. Следом в руки голкиперу после розыгрыша углового пробил самый забивной форвард чехов — Патрик Шик. Но счет оставался прежним, а южноафриканцы время от времени продолжали искать варианты для того, чтобы уравнять ситуацию. Намеком на то, что это вполне может случиться, стало предупреждение, которое получил Ладислав Крейчий, сбивший Тапело Масеко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brett Davis / Reuters Фото: Brett Davis / Reuters

А потом все тот же Масеко, пытаясь выполнить навес, попал в руку Павлу Шульцу, Пенсо назначила стопроцентный пенальти, и Тебохо Мокоэна на 83-й минуте сравнял счет, который в оставшееся время не изменился. В итоге — ничья, наверняка не устроившая чешского главного тренера Мирослава Коубека. Его опытнейший коллега, 74-летний бельгийский специалист Хуго Брос, вот уже пять лет работающий с командой ЮАР, тоже едва ли был абсолютно счастлив. Хотя для его команды очко, набранное в противоборстве с солидной европейской сборной, можно считать относительным успехом.

В матче фаворитов группы, сборных Мексики и Южной Кореи, выяснявших отношения на сравнительно небольшом для чемпионата мира стадионе в городе Сапопан, не вмещающем и 50 тыс. зрителей, долго шла вязкая борьба. Первый тайм был отмечен ранней желтой карточкой Ли Кан Ина — полузащитника победителя Лиги чемпионов ПСЖ, наступившего шипами на ногу Луиса Ромо, и опаснейшим моментом у ворот хозяев турнира. На 16-й минуте южнокорейцы провели острую контратаку. Их главная звезда Сон Хын Мин на скорости ворвался в штрафную мексиканцев и перебросил их вратаря Рауля Ранхеля, но Эдсон Альварес выбил мяч с линии ворот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Childs / Reuters Фото: Paul Childs / Reuters

Главные события развернулись после перерыва. На 50-й минуте роковую для команды Южной Кореи совершил ее 35-летний голкипер Ким Сын Гю, который обладает большим опытом и провел за сборную почти 90 матчей. Перехватывая навес мексиканцев в центр штрафной, он столкнулся со своим защитником, выпустил мяч и Ромо поразил пустые ворота. После этого южнокорейцы завладели инициативой, но для начала заработали второе предупреждение, которое получил Пэк Сын Хо, грубо ударивший по ногам Брайана Гутьерреса. А примерно за четверть часа до конца игры Ким Сын Гю отразил плотный удар с острого угла Рауля Хименеса.

Шикарный шанс добиться хотя бы ничьей одна из сильнейших азиатских команд получила на 84-й минуте. Вышедший на замену Чо Гюн Сон после навеса с левого фланга атаки, находясь примерно в метре от ворот, нанес удар головой, но Ранхель сначала отразив мяч ногой, а затем рукой помешал забить Ян Хён Джуну, сыгравшему на добивание. В течение шести компенсированных минут сборная Южной Кореи продолжала атаковать, нервируя скамейку запасных соперников, но счет не изменился. Победа с минимальным счетом 1:0 позволила мексиканцам набрать шесть очков и гарантировала им первое место в группе А. Для хозяев турнира заключительная игра группового этапа с чехами уже не будет иметь турнирного значения. А вот имеющей три очка команде Южной Кореи для того, чтобы остаться второй, требуется побеждать сборную ЮАР.

Евгений Федяков