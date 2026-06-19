Канадцы перебили швейцарский счет

Сборная Швейцарии одержала крупную победу на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Во втором туре она разгромила команду Боснии и Герцеговины — 4:1, дожав соперника после серии удачных замен ближе к концу матча. Дублем отметился полузащитник Йоан Манзамби. Еще крупнее выиграла сборная Канады, забившая катарцам шесть безответных голов, три из которых на счету Джонатана Дэвида. Благодаря лучшей разнице мячей именно она возглавила группу В.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kiyoshi Mio / Reuters Фото: Kiyoshi Mio / Reuters

В группе В после первого тура все команды имели по одному очку, в том числе явный фаворит сборная Швейцарии, которая на старте неожиданно упустила победу над катарцами. Несмотря на подавляющее игровое превосходство, она смогла забить только с пенальти и в итоге пропустила на 94-й минуте ответный гол, а точнее, автогол. Сперва его записали на катарского защитника Буалема Хухи, который даже получил в награду от государственного инвестиционного фонда люксовый автомобиль Rolls-Royce и 3 млн долларов, но позднее эксперты FIFA установили, что мяч залетел в ворота от швейцарского защитника Миро Мухайма.

В любом случае подопечные Мурата Якина на ровном месте потеряли два очка, и теперь им нужно было подтверждать свою состоятельность в матче с еще более крепким соперником — сборной Боснии и Герцеговины. Причем на этот раз ее вывел в качестве капитана Эдин Джеко, который просидел всю стартовую встречу с канадцами на скамейке запасных. Да, знаменитому нападающему уже 40 лет, и силы у него, что называется, не те, но на боснийцев одно только присутствие легенды на поле оказывает духоподъемное воздействие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и игрок сборной Швейцарии Гранит Джака

Фото: Daniel Cole / Reuters Игрок сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко и игрок сборной Швейцарии Гранит Джака

Фото: Daniel Cole / Reuters

Если Джеко поначалу находился в тени, то лидер швейцарцев Гранит Джака довольно быстро взял центральную зону под свой контроль, раздавая передачи партнерам и управляя игрой. Его вертикальный пас в штрафную площадь на Дана Ндойе даже привел к достаточно острому моменту. Нападающий английского «Ноттингем Форест» не слишком удачно им распорядился, но тоже был весьма заметен в дебюте и еще дважды угрожал воротам Николы Василя. Боснийцы предпочитали действовать на контратаках, в одной из которых Амар Мемич вполне мог покатить на Джеко, но почему-то не заметил, что он открылся под удар, и выполнил крайне неточную подачу. Потом Джеко сам показал, как это делается, набросив мяч на дальнюю штангу, и не его вина, что Беньямин Тахирович дал маху.

Вообще сборная Швейцарии постепенно утратила инициативу, и неизвестно, как бы закончился первый тайм, если бы Ремо Фройлер не заблокировал удар Джеко. А еще защитник Сеад Колашинац чуть не навел шороху в чужой штрафной, тогда как дома у боснийцев стало совсем спокойно. И хотя до перерыва счет не изменился, команда Джеко, пожалуй, была ближе к голу, чем команда Джаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kirby Lee / Reuters Фото: Kirby Lee / Reuters

Второй тайм швейцарцы снова начали активно. Ндойе проверил бдительность Василя, пробив в ближний угол, и тот оказался начеку. А вскоре голкипер и вовсе помешал Ндойе забить ножницами через себя. Правда, даже если бы красивейший удар 11-го номера сборной Швейцарии достиг цели, гол пришлось бы отменить из-за небольшого офсайда. Боснийцы опять заняли выжидательную позицию, рассчитывая, видимо, перетерпеть противника. На 63-й минуте они заменили подуставшего Джеко и прибавили в движении, а Амар Дедич так зарядил издали, что швейцарский вратарь Грегор Кобель с трудом вытащил мяч. Но Якин ответил своими заменами на 72-й минуте, а на 74-й они уже принесли результат. Рубен Варгас обострил игру с левого фланга, а Йоан Манзамби подобрал отскок внутри штрафной и мощно врезал с лета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник сборной Канады Йоан Манзамби (в центре)

Фото: Daniel Cole / Reuters Полузащитник сборной Канады Йоан Манзамби (в центре)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Окончательно боснийцы рассыпались после того, как на 80-й минуте Тарик Мухаремович срубил Бреля Эмболо и ценой красной карточки остановил выход нападающего один на один с Василем. В большинстве швейцарцы просто разорвали подопечных Сергея Барбареза. Варгас положил мяч в сетку с передачи Эмболо, а затем 20-летний Манзамби таким же макаром оформил дубль, когда ему ассистировал Варгас. Эрмин Махмич в компенсированное время сократил разницу с углового, но избежать разгрома балканцам все-таки не удалось. Джибриль Соу заработал пенальти, и Джака его реализовал. Сборная Швейцарии выиграла 4:1, и все четыре гола организовали футболисты, которых Якин выпустил на замену. Отличная работа главного тренера. Набрав четыре очка, швейцарская команда уже наверняка попадет в play-off.

Для выступающей на правах одного из трех хозяев чемпионата мира сборной Канады матч с Катаром был ключевым, потому что победа в нем тоже фактически гарантировала ей выход из группы. Тем более что в этом противостоянии именно она считалась фаворитом, располагающим куда более классным подбором исполнителей. Чего только стоил атакующий тандем — Джонатан Дэвид из итальянского «Ювентуса» и Кайл Ларин из английского «Саутгемптона», а справа еще нагнетал Тейджон Бьюкенен из испанского «Вильярреала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anne-Marie Sorvin / Reuters Фото: Anne-Marie Sorvin / Reuters

Канадцы открыли счет на 16-й минуте, когда в атаку подключился правый защитник Алистэр Джонстон из шотландского «Селтика» и навесил от лицевой линии на Дэвида. С его ударом голкипер Махмуд Абунада справился, но отбил мяч прямо перед собой, чем воспользовался Ларин, тут же прилетевший на добивание. На 29-й минуте хозяева турнира повели 2:0, когда Дэвид молниеносно сориентировался после рикошета в штрафной и жахнул без шансов для Абунады. А еще через пару минут катарцы остались в меньшинстве, когда защитник Хомам Аль-Амин зацепил Бьюкенена и совершил фол «последней надежды». Собственно, у команды Юлена Лопетеги и так уже было минимум надежд на благоприятный исход, а удаление их обнулило. В добавленное к первому тайму время канадцы разыграли большинство, практически заперев сборную Катара в ее штрафной, и Дэвид добил мяч с пятака подобно хоккейной звезде Коннору Макдэвиду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид

Фото: Lee Smith / Reuters Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид

Фото: Lee Smith / Reuters

Во втором тайме матч омрачила тяжелая травма, полученная Исмаэлем Коне вроде бы в обычном стыке с Ассимом Мадибо. Канадца увезли с поля на носилках, а катарцу показали красную карточку. По всей видимости, Коне больше не сыграет на этом чемпионате мира. Его заменил Нейтан-Дилан Салиба, который на 64-й минуте забил со стандарта и посвятил гол травмированному товарищу, подняв над головой футболку с восьмым номером. На 75-й минуте собственные ворота поразил Мохамед Манай, пытаясь помочь вратарю и отбить удар Джейкоба Шаффелберга. А в концовке Дэвид сделал хет-трик, и сборная Канады победила 6:0. При равенстве очков с швейцарцами она возглавила группу В по дополнительным показателям и с ними же теперь встретится в заключительном третьем туре.

Александр Ильин