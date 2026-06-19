Страны Европы хотят затормозить конфликт на Украине, чтобы ввести военные контингенты «коалиции желающих», считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он написал в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам министра, цель ЕС не в переговорах с Россией, а в сохранении Владимира Зеленского на посту президента. «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. Подморозить конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих"»,— подчеркнул господин Лавров.

Статья «Украина, Европа и глобальная безопасность» готовилась для публикации в Politico Europe, но по решению редакции публикация была отменена. Текст начинается с упоминания условий Великобритании, Франции, Германии и Украины, предложенных для урегулирования российско-украинского конфликта.