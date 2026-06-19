Лавров: Европа хочет заморозить конфликт на Украине для введения войск
Страны Европы хотят затормозить конфликт на Украине, чтобы ввести военные контингенты «коалиции желающих», считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он написал в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По словам министра, цель ЕС не в переговорах с Россией, а в сохранении Владимира Зеленского на посту президента. «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. Подморозить конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих"»,— подчеркнул господин Лавров.
Статья «Украина, Европа и глобальная безопасность» готовилась для публикации в Politico Europe, но по решению редакции публикация была отменена. Текст начинается с упоминания условий Великобритании, Франции, Германии и Украины, предложенных для урегулирования российско-украинского конфликта.
«Коалиция желающих» — это неформальное объединение стран, сформированное по инициативе Великобритании и Франции, которое фокусируется на поддержке Украины и выработке гарантий её безопасности. В марте 2025 года в Париже на саммите коалиции с участием около 30 государств обсуждался вопрос возможного размещения миротворческого контингента на украинской территории после прекращения огня. Некоторые источники указывают, что коалиция также обсуждает возможность отправки своих военных на Украину, при этом 26 стран выразили готовность сделать это после наступления перемирия или мира.
Однако Россия категорически против присутствия каких-либо военных из стран НАТО на украинской территории, считая их легитимной военной целью. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил «коалицию желающих» в попытке сорвать мирный процесс по Украине, внедряя неприемлемые для России условия. Несмотря на дискуссии о «силах сдерживания» и миротворческих миссиях, не все члены коалиции имеют единое мнение относительно масштаба и формата таких операций, а некоторые, как Италия, выступают против прямого военного вмешательства.