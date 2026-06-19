Немецкий вратарь Нойер завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026

Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер заявил, что после чемпионата мира по футболу завершит карьеру в национальной команде.

«Я не планирую участвовать в чемпионате Европы через два года. Я хочу с нетерпением ждать каждый матч и не думать ни о прощании, ни о том, что это может быть последний матч»,— сказал вратарь на пресс-конференции (цитата по Bulinews).

В 2024 году Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры, но в мае стало известно о его участии в сборной.

Для 40-летнего Нойера это пятый чемпионат мира. Всего за немецкую команду голкипер провел 125 матчей. Во втором туре группового этапа ЧМ 2026 сборная Германии сыграет с командой Кот-д’Ивуара 20 июня.