Немецкий вратарь Нойер завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026
Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер заявил, что после чемпионата мира по футболу завершит карьеру в национальной команде.
«Я не планирую участвовать в чемпионате Европы через два года. Я хочу с нетерпением ждать каждый матч и не думать ни о прощании, ни о том, что это может быть последний матч»,— сказал вратарь на пресс-конференции (цитата по Bulinews).
В 2024 году Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры, но в мае стало известно о его участии в сборной.
Для 40-летнего Нойера это пятый чемпионат мира. Всего за немецкую команду голкипер провел 125 матчей. Во втором туре группового этапа ЧМ 2026 сборная Германии сыграет с командой Кот-д’Ивуара 20 июня.
Мануэль Нойер ранее уже объявлял о завершении карьеры в сборной Германии в 2024 году. Однако, несмотря на это, в мае 2026 года ему удалось возобновить карьеру в национальной команде и войти в ее состав на чемпионат мира. Ключевые игроки сборной Германии, такие как Тони Кроос, Томас Мюллер и Илкай Гюндоган, завершили свою карьеру в сборной после чемпионата Европы, который прошёл летом 2024 года.
Чемпионат мира 2026 года примут три страны — США, Канада и Мексика. Это будет первый турнир в истории, в котором примут участие 48 сборных. В этом же чемпионате мира планируют завершить свою карьеру и другие известные футболисты, такие как Криштиану Роналду (которому будет 41 год) и Лука Модрич (40 лет), для которого это также станет пятым мировым первенством.