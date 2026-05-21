Вратарь Нойер возобновил карьеру в сборной Германии и вошел в состав на ЧМ

Немецкий футбольный союз опубликовал список игроков, вошедших в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года. В расположение сборной был вызван 40-летний вратарь Мануэль Нойер.

В 2024 году Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной. Всего за немецкую команду он провел 124 матча. В 2014 году голкипер выиграл чемпионат мира, который проходил в Бразилии.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. Турнир примут США, Канада и Мексика. На групповом этапе немцы сыграют с командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. Сборная Германии четыре раза выигрывала мировое первенство — в 1954, 1974, 1990 и 2014 году.

Таисия Орлова