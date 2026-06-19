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«На святой Руси невозможны двадцать семь гендеров»

На политическом форуме «Антициклон» в Воронеже обсудили разные подходы к дипломатии

В Воронеже 18 июня на общественно-политическом форуме «Антициклон-2026» региональные власти, политологи, иностранные политики и журналисты попытались ответить на вопрос, как России укрепить свое влияние на международной арене. Одним из основных тезисов участников стала необходимость сближения на уровне государства с правыми силами на Западе, а также усиления сотрудничества с выпускниками отечественных вузов на Ближнем Востоке. При этом часть зарубежных спикеров пожаловалась на репрессии в отношении пророссийских активистов в Европе и «навязывание евроинтеграции» с вытекающей из нее «гендерной политикой». Разобраться в нюансах и того, и другого попытались корреспонденты «Ъ-Черноземье» Сергей Калашников и Егор Якимов.

Наиболее статусным гостем форума «Антициклон-2026» стал полпред президента РФ Игорь Щеголев

Наиболее статусным гостем форума «Антициклон-2026» стал полпред президента РФ Игорь Щеголев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наиболее статусным гостем форума «Антициклон-2026» стал полпред президента РФ Игорь Щеголев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

III Международный общественно-политический форум «Антициклон-2026» работал в четверг, 18 июля, в отеле Marriott в самом сердце Воронежа. На первые полчаса заехали губернатор Воронежской области Александр Гусев и полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, который как раз был в турне по черноземным регионам и накануне посетил Белгородчину. Именно с его секретным для большинства гостей появлением на восьмом этаже пятизвездного Marriott были, по данным «Ъ-Черноземье», связаны беспрецедентные для этой уже привычно главной госконгрессной площадки Воронежа меры безопасности, которых не вводили ни для господина Гусева на майском форуме Столля, ни для его зама Игоря Лоткова на апрельском HR-форуме.

Территорию вокруг Marriott сотрудники полиции незаметно, но эффективно перекрыли от горожан, слишком не похожих на участников международного форума. На глазах у корреспондента «Ъ-Черноземье» патрульный остановил бородатого велосипедиста в обтягивающих шортах и не дал ему промчаться насквозь на проспект Революции с Фридриха Энгельса мимо входа в отель: «Сюда приедет губернатор».

За пропуском в конгрессную зону следили ни охранники, тем более ни волонтеры, а тоже сотрудники полиции в форме. Они внимательно осматривали личные вещи отстоявших многоминутные очереди к лифтам гостей, заглядывая даже во внутренние кармашки портфелей.

Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев

Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Открывая центральную пленарную сессию Игорь Щеголев сообщил, что приехал на форум от имени и по поручению президента РФ Владимира Путина, а затем порассуждал о задачах СМИ: «Современные медиа — это не только возможности для информирования, но и эффективный инструмент, чтобы строить доверие между людьми и народами.

«От того, насколько смело и объективно журналисты будут освещать нынешние события зависит формирование честного и открытого информационного поля»,— считает полпред президента.

Он призвал «задействовать ресурсы СМИ и институтов гражданского общества для защиты исторической правды и продвижения идей справедливого мироустройства, чтобы эти позиции были услышаны во всех уголках нашей планеты».

Александр Гусев ограничился доброжелательным приветствием, поблагодарив «наших зарубежных гостей, которые прибыли и с ответственной гражданской позицией высказывают свое мнение, рассказывают правду о положении дел в собственных странах, говорят правду о России, о ключевых мировых событиях».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После ухода губернатора и полпреда гостям и участникам форума показали короткометражку о Воронежской области, из которой запомнились два тезиса: что она — «лучшее, что есть между Центром и Югом России», а также — реконструкция Петровской набережной как «пример обновления общественных пространств».

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Статуса пленарке форума придало адресно записанное видеообращение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она сочла, что Воронеж «в истории российской дипломатии и международных связей занимает особое место», ведь в 1700 году, когда здесь на воду был спущен первый линейный корабль российского Военно-морского флота «Гото Предестинация», на церемонии по повелению Петра I присутствовали иностранные послы, которых будущий император специально вызвал.

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«Опыт получился настолько удачным, что тремя годами позже Петр снова привез в Воронеж дипломатов и предпринимателей из нескольких европейских стран. Для того чтобы показать, на что способна Россия. По сути, Воронеж на рубеже XVI—XVII веков стал одной из первых площадок того, что мы сейчас называем публичной дипломатией. Россия приглашала мир к себе и говорила: "Смотрите, мы здесь…". И уже не мы учимся у вас, а вам есть чему у нас поучиться. Почти международный форум, практически экспо того времени»,— сказала с экрана госпожа Захарова.

Иностранные гости форума на пленарке тоже несколько раз задумались о временах Российской империи, особеннно — о ее былых границах. Председатель правления Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова выступила на чистейшем русском языке и рассказала, что «болгарские деятели национально-освободительного движения учились в вашей стране, в России, в первую очередь, в таких городах, как Одесса и Харьков»: «Это все Россия, Российская империя в те годы».

Председатель правления Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова

Председатель правления Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Председатель правления Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Мы, болгары, связаны с Россией навеки. Так было, так есть и так будет, несмотря на любые очень неприятные в последние годы политические изменения в нашей стране. Несмотря на все это, более 80% болгар, по последним социологическим исследованиям, за Россию»,— сообщила госпожа Тодорова.

Глава международного политического клуба традиционалистов в Вене Рональд Шварцер, в свою очередь, заверил слушателей в Воронеже, что «не все люди в Европе поддерживают ту позицию, которую сегодня преследуют отдельные политические силы». «Появляются партии, которые поддерживают Россию, которые настроены патриотически… Несмотря на то, что нас все еще меньшинство, мы еще не так сильно представлены в Европе, тем не менее, делаем все возможное для того, чтобы создать мост между Россией и, в особенности Западной Европой»,— заключил господин Шварцер.

Глава международного политического клуба традиционалистов в Вене Рональд Шварцер

Глава международного политического клуба традиционалистов в Вене Рональд Шварцер

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава международного политического клуба традиционалистов в Вене Рональд Шварцер

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Более подробно о сторонниках России в Европе говорили на политологической секции форума. Модерировавший ее политолог, эксперт Института гуманитарно-политических исследовании Владимир Слатинов пришел на секции к выводу, что в Европе происходит «возвращение исторической субъектности, правда, пока эти процессы происходят скорее под руководством враждебных России политических сил».

Модератор политологической секции доктор политических наук Владимир Слатинов

Модератор политологической секции доктор политических наук Владимир Слатинов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Модератор политологической секции доктор политических наук Владимир Слатинов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Слатинов считает, что «вместо того, чтобы грозить Европе атомной бомбой, нам стоит скорее поддерживать те политические силы, которые лояльны России и которые готовы сотрудничать с ней»: «Они опираются на консерватизм, традиционализм и нормальность, а на самом деле сегодня все активнее поддерживаются европейским населением, все активнее влияют на европейскую политику».

Это возможно, по словам господина Слатинова, в том числе методами «народной дипломатии», примером которой является проходящий в Воронеже форум

«Я бы хотел все-таки выразить надежду, что священная Русь, в которой невозможно представить себе существование двадцати семи гендеров, что эта святая Русь, она все-таки принесет в Европу здравые смыслы, традиционные здоровые и христианские ценности»,— добавил к выводам политолога Рональд Шварцер.

Координатор всемирного дома Толстых за рубежом Дмитрий Толстой-Милославский, дальний родственник писателя Льва Толстого, проживающий в Великобритании, пожаловался на запрет российской музыки британскими властями. «Моему другу запретили играть свою музыку. Несмотря на то, что он обращался с просьбой, его просьба не нашла отклик»,— привела слова говорившего на английском Дмитрия Толстого-Милославского переводчик. От кого именно исходил запрет и куда были направлены обращения господин Толстой-Милославский не уточнял.

Координатор Всемирного дома Толстых за рубежом Дмитрий Толстой-Милославский

Координатор Всемирного дома Толстых за рубежом Дмитрий Толстой-Милославский

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Координатор Всемирного дома Толстых за рубежом Дмитрий Толстой-Милославский

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Представитель партии «Альтернатива для Германии» Кристиан Энгель в отличие от других спикеров мало касался темы отношений России с другими странами, сосредоточившись на презентации успехов его ультраправой партии на выборах разных уровней в ФРГ. Впрочем, отвечая на вопрос господина Слатинова о способствующих «большей благожелательности» к нашей стране со стороны Германии факторах, политик выразил надежду на открытие газопровода «Северный поток-2» (не действует после диверсии в сентябре 2022-го. — «Ъ-Черноземье»).

«Раз мы начали говорить о необходимости запуска Nord Stream, это уже будет показывать более прагматичный способ взаимодействия Евросоюза и России»,— сказал господин Энгель.

Представитель партии «Альтернатива для Германии» Кристиан Энгель

Представитель партии «Альтернатива для Германии» Кристиан Энгель

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Представитель партии «Альтернатива для Германии» Кристиан Энгель

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После кофе-брейка, по замечанию модератора, на политологической сессии форума от выступлений представителей Западной Европы фокус внимания был смещен на постсоветское пространство и Ближний Восток. Профессор Высшей школы экономики Николай Сухов с негодованием констатировал, что несмотря на большое число российских выпускников в арабских странах (около 100 тыс. человек), там отсутствует «русское лобби».

«Без нашего импульса они не будут проводить российские интересы. Такой выпускник будет прекрасно общаться, пить с вами водку, а чтобы что-то сделать, мы должны их мотивировать»,— сказал господин Сухов, имея в виду, в первую очередь, государственные инициативы.

Профессор добавил, что после начала СВО русскоязычное сообщество на Ближнем Востоке разделилось. «Украина сейчас этот ресурс использует. Мы-то чего ждем?»,— задался вопросом ученый.

Профессор НИУ ВШЭ Николай Сухов

Профессор НИУ ВШЭ Николай Сухов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Профессор НИУ ВШЭ Николай Сухов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Политолог из Молдавии Владимир Букарский посвятил свое выступления на русском языке критике потенциального присоединения этой страны к Евросоюзу (ЕС), видя в качестве альтернативы «сближение с Россией». По словам господина Букарского, людей с его позицией в Республике Молдова «автоматически объявляют пропутинским агентом и пропагандистом». Также политолог пожаловался воронежской публике, что оппозиционные силы в его стране «запуганы»: «Любой человек у нас за появление на антиправительственном митинге может обнаружить у себя повестку в суд и просто готовую квитанцию о штрафе в 40 тыс. молдавских лей (167,5 тыс. руб.— «Ъ-Черноземье») Нам нужно перестать бояться».

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Руководитель информационно-аналитического центра «Луис» из Армении Айк Айвазян также говорил по-русски и коснулся темы нежелательного с его точки зрения сближения Армении с ЕС и заявил о «массовых репрессиях» в отношении местных пророссийских сил в ходе последних парламентских выборов. «Армении навязывается губительный процесс евроинтеграции, в рамках которого законодательная защита традиционных и духовно-нравственных ценностей запрещается, а их разрушение через гендерную политику поощряется»,— заявил господин Айвазян.

Резюмируя свое и предыдущее выступление, господин Айвазян в качестве успешного примера борьбы за традиционные ценности привел Грузию. «Страна шла в НАТО и Евросоюз до тех пор, пока ей не сказали, что это делалось, чтобы вступить в войну с Россией. В этот момент Грузия сказала стоп и стала принимать у себя определенные законы: об иноагентах, запрете ЛГБТ—пропаганды.

Если ты защищаешься от влияния Запада, ты должен принимать такие законы»,— выразил уверенность глава центра «Луис».

Сколько участников собрал форум «Антициклон-2026» в Воронеже

По наблюдениям «Ъ-Черноземье», «Антициклон» стал одним из самых массовых форумов в Воронеже в этом деловом сезоне: еще за полчаса до пленарки у рецепционисток в фирменных черно-оранжевых поло РИА «Воронеж» (крупнейшее информагентство Черноземья, организатор форума) уже кончился заготовленный запас бейджей участников и остались только спикерские. Но нужно признать, что в остальном организация была если не блестящей, то как минимум близкой к этому.

Только пленарную сессию мероприятия посетили свыше 350 человек. В их числе граждане Австрии, Германии, Армении, Киргизии, Узбекистана и Боснии, Герцеговины, Великобритании и Болгарии, приехавшие в Воронеж, по замыслу организаторов, «чтобы увидеть современную Россию своими глазами и рассказать правду за рубежом, вопреки потокам лжи, льющейся с экранов многих западных СМИ».

В конце работы секции господин Слатинов на правах модератора предложил всем участникам присоединиться к декларации о «необходимости мирного развития и недопустимости Третьей мировой войны». «Есть ли возражения?»,— уточнил господин Слатинов. Участники отреагировали только аплодисментами.

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Презентация мастер-плана развития Курска до 2035 года прошла 3 марта в креативном кластере «Поток». Губернатор Курской области Александр Хинштейн (на экране) подключился к обсуждению по видеосвязи из Москвы, где проходил реабилитацию после ДТП

Презентация мастер-плана развития Курска до 2035 года прошла 3 марта в креативном кластере «Поток». Губернатор Курской области Александр Хинштейн (на экране) подключился к обсуждению по видеосвязи из Москвы, где проходил реабилитацию после ДТП

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В марте в Воронеже прошел ряд военных мероприятий. На фото участник учений по обращению со стрелковым оружием и тактическому взаимодействию

В марте в Воронеже прошел ряд военных мероприятий. На фото участник учений по обращению со стрелковым оружием и тактическому взаимодействию

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Военнослужащие отрабатывали элементы тактической медицины и эвакуации раненых с поля боя

Военнослужащие отрабатывали элементы тактической медицины и эвакуации раненых с поля боя

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

13 марта прошла научно-практическая конференция «СВО как вызов 3.0». На фото замминистра региональной безопасности Воронежской области Сергей Грезин

13 марта прошла научно-практическая конференция «СВО как вызов 3.0». На фото замминистра региональной безопасности Воронежской области Сергей Грезин

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Бетонные модульные укрытия в Курске на фоне продолжающейся угрозы ракетной и БПЛА атак. Таких по городу обещали установить не менее 60. Весна 2026 года

Бетонные модульные укрытия в Курске на фоне продолжающейся угрозы ракетной и БПЛА атак. Таких по городу обещали установить не менее 60. Весна 2026 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Мешки с песком у Курского государственного театра кукол. Весна 2026 года

Мешки с песком у Курского государственного театра кукол. Весна 2026 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Женщины рядом с символикой партии «Единая Россия» во время конференции местного отделения партии в Городском дворце культуры 24 марта

Женщины рядом с символикой партии «Единая Россия» во время конференции местного отделения партии в Городском дворце культуры 24 марта

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Замгубернатора Воронежской области Дмитрий Маслов 24 марта во время процедуры голосования за секретаря местного отделения (он победил)

Замгубернатора Воронежской области Дмитрий Маслов 24 марта во время процедуры голосования за секретаря местного отделения (он победил)

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

27 марта прошел форум креативных индустрий, собравший в Воронеже предстваителей бизнеса и власти, дизайнеров и продюсеров. Министр культуры Воронежской области Мария Мазур (слева) и заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев во время пленарки в Marriott

27 марта прошел форум креативных индустрий, собравший в Воронеже предстваителей бизнеса и власти, дизайнеров и продюсеров. Министр культуры Воронежской области Мария Мазур (слева) и заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев во время пленарки в Marriott

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Парящие пешеходные мосты на Петровской набережной в Воронеже. Весна 2026 года

Парящие пешеходные мосты на Петровской набережной в Воронеже. Весна 2026 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

19 апреля в Воронеже состоялись Всероссийские соревнования по бодибилдингу и фитнесу. 122 спортсмена выступали в 49 категориях

19 апреля в Воронеже состоялись Всероссийские соревнования по бодибилдингу и фитнесу. 122 спортсмена выступали в 49 категориях

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Турнир объединил профессиональных атлетов, начинающих спортсменов и зрителей, интересующихся фитнес-культурой. Для многих бодибилдеров весенние старты стали возможностью показать результаты многомесячной подготовки и побороться за участие в более крупных соревнованиях

Турнир объединил профессиональных атлетов, начинающих спортсменов и зрителей, интересующихся фитнес-культурой. Для многих бодибилдеров весенние старты стали возможностью показать результаты многомесячной подготовки и побороться за участие в более крупных соревнованиях

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Спортсмены несколько месяцев готовились к турниру, соблюдая жесткий режим тренировок и питания. Участники демонстрировали произвольные программы, сценическую пластику и обязательные позы

Спортсмены несколько месяцев готовились к турниру, соблюдая жесткий режим тренировок и питания. Участники демонстрировали произвольные программы, сценическую пластику и обязательные позы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

23 апреля прошел форум «Академия промышленности 2026» отеле Marriott

23 апреля прошел форум «Академия промышленности 2026» отеле Marriott

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Роботизированная собака на форуме «Академия промышленности 2026»

Роботизированная собака на форуме «Академия промышленности 2026»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Производственно-репетиционный корпус Воронежского государственного театра оперы и балета. Весна 2026

Производственно-репетиционный корпус Воронежского государственного театра оперы и балета. Весна 2026

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Артисты во время репетиции в производственно-репетиционном корпусе. В здании разместились балетные классы, репетиционные залы и технические помещения для подготовки спектаклей

Артисты во время репетиции в производственно-репетиционном корпусе. В здании разместились балетные классы, репетиционные залы и технические помещения для подготовки спектаклей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

В канун Пасхи, которая прошла 12 апреля, у кафедрального собора Благовещения Пресвятой Богородицы в Воронеже выстроились очереди

В канун Пасхи, которая прошла 12 апреля, у кафедрального собора Благовещения Пресвятой Богородицы в Воронеже выстроились очереди

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий проводит освящение куличей

Митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий проводит освящение куличей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

С 1 по 3 мая в Воронеже прошел фестиваль косплея и фандомов «ВРНфест»

С 1 по 3 мая в Воронеже прошел фестиваль косплея и фандомов «ВРНфест»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Косплееры воссоздавали костюмы известных персонажей, с которыми фотографировались гости фестиваля. Подготовка грима и сценических деталей могла занимать несколько месяцев

Косплееры воссоздавали костюмы известных персонажей, с которыми фотографировались гости фестиваля. Подготовка грима и сценических деталей могла занимать несколько месяцев

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На «ВРНфест» были сценические выступления, дефиле косплееров, встречи фандомов и фотозоны. Площадка превратилась в шумный и яркий мир молодежной культуры

На «ВРНфест» были сценические выступления, дефиле косплееров, встречи фандомов и фотозоны. Площадка превратилась в шумный и яркий мир молодежной культуры

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Разлив реки Битюг на закате в Воронежской области. Вечернее солнце в отражении паводковых вод. Весна 2026

Разлив реки Битюг на закате в Воронежской области. Вечернее солнце в отражении паводковых вод. Весна 2026

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Озеро в Воронежской области после паводка и таяния снега

Озеро в Воронежской области после паводка и таяния снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Разлив реки Битюг в Воронежской области. Паводок изменил привычный ландшафт пойменных территорий, затопив поля и низины

Разлив реки Битюг в Воронежской области. Паводок изменил привычный ландшафт пойменных территорий, затопив поля и низины

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Несмотря на отмену массовых мероприятий, в субботу, 9 мая, воронежцы выходили на центральные улицы города с флагами, советской символикой и военной атрибутикой

Несмотря на отмену массовых мероприятий, в субботу, 9 мая, воронежцы выходили на центральные улицы города с флагами, советской символикой и военной атрибутикой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участники автопробега на ретроавтомобилях с копиями Знамени Победы и советской символикой проехали по Воронежу

Участники автопробега на ретроавтомобилях с копиями Знамени Победы и советской символикой проехали по Воронежу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

В мае прошла Спартакиада молодежи Воронежской области допризывного возраста при участии юнармейцев и курсантов военно-патриотических объединений из районов. Участники знакомятся с программой

В мае прошла Спартакиада молодежи Воронежской области допризывного возраста при участии юнармейцев и курсантов военно-патриотических объединений из районов. Участники знакомятся с программой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Участники движения «Юнармия» на Спартакиаде

Участники движения «Юнармия» на Спартакиаде

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ротвейлер в наморднике во время прогулки по Нововоронежу. Весна 2026 года

Ротвейлер в наморднике во время прогулки по Нововоронежу. Весна 2026 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ребенок в защитном шлеме спасателя во время демонстрации экипировки аварийно-технического центра «Росатома» в Нововоронежа. Весна 2026 года

Ребенок в защитном шлеме спасателя во время демонстрации экипировки аварийно-технического центра «Росатома» в Нововоронежа. Весна 2026 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

8 мая эпизод матча ФНЛ между воронежским «Факелом» и «СКА-Хабаровском» в Воронеже . Эта встреча стала заключительным домашним матчем команды перед возвращением клуба в Российскую премьер-лигу

8 мая эпизод матча ФНЛ между воронежским «Факелом» и «СКА-Хабаровском» в Воронеже . Эта встреча стала заключительным домашним матчем команды перед возвращением клуба в Российскую премьер-лигу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Выступление артистов перед матчем ФНЛ между командами «Факел» и «СКА-Хабаровск» в Воронеже

Выступление артистов перед матчем ФНЛ между командами «Факел» и «СКА-Хабаровск» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пикник в мае во время фототура на Нововоронежскую АЭС

Пикник в мае во время фототура на Нововоронежскую АЭС

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

С 21 по 22 мая прошел форум «Зодчество ВРН 2026» в Воронежском концертном зале

С 21 по 22 мая прошел форум «Зодчество ВРН 2026» в Воронежском концертном зале

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участники форума «Зодчество ВРН 2026» знакомились со стендами строителей и архитекторов на выставках ВКЗ

Участники форума «Зодчество ВРН 2026» знакомились со стендами строителей и архитекторов на выставках ВКЗ

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Модели во время показа коллекций на XXI Международном форуме моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» в Центре Галереи Чижова. Он прошел 22-24 мая. В программе представлены коллекции моды, этностиля и авторских дизайнов

Модели во время показа коллекций на XXI Международном форуме моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» в Центре Галереи Чижова. Он прошел 22-24 мая. В программе представлены коллекции моды, этностиля и авторских дизайнов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В последние дни весны, 30 и 31 мая, в Воронеже стартовал юбилейный XV Платоновский фестиваль искусств. Шествие уличных театров по аллеям парка «Алые паруса» стало первым крупным событием в программе

В последние дни весны, 30 и 31 мая, в Воронеже стартовал юбилейный XV Платоновский фестиваль искусств. Шествие уличных театров по аллеям парка «Алые паруса» стало первым крупным событием в программе

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Все выходные парк «Алые паруса» был заполнен пластическими спектаклями, музыкальными перформансами, клоунадой и уличными постановками под открытым небом

Все выходные парк «Алые паруса» был заполнен пластическими спектаклями, музыкальными перформансами, клоунадой и уличными постановками под открытым небом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участвовали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Казани, Севастополя, Королева и Воронежа

Участвовали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Казани, Севастополя, Королева и Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Презентация мастер-плана развития Курска до 2035 года прошла 3 марта в креативном кластере «Поток». Губернатор Курской области Александр Хинштейн (на экране) подключился к обсуждению по видеосвязи из Москвы, где проходил реабилитацию после ДТП

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В марте в Воронеже прошел ряд военных мероприятий. На фото участник учений по обращению со стрелковым оружием и тактическому взаимодействию

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Военнослужащие отрабатывали элементы тактической медицины и эвакуации раненых с поля боя

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

13 марта прошла научно-практическая конференция «СВО как вызов 3.0». На фото замминистра региональной безопасности Воронежской области Сергей Грезин

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Бетонные модульные укрытия в Курске на фоне продолжающейся угрозы ракетной и БПЛА атак. Таких по городу обещали установить не менее 60. Весна 2026 года

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Мешки с песком у Курского государственного театра кукол. Весна 2026 года

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Женщины рядом с символикой партии «Единая Россия» во время конференции местного отделения партии в Городском дворце культуры 24 марта

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Замгубернатора Воронежской области Дмитрий Маслов 24 марта во время процедуры голосования за секретаря местного отделения (он победил)

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27 марта прошел форум креативных индустрий, собравший в Воронеже предстваителей бизнеса и власти, дизайнеров и продюсеров. Министр культуры Воронежской области Мария Мазур (слева) и заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев во время пленарки в Marriott

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Парящие пешеходные мосты на Петровской набережной в Воронеже. Весна 2026 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

19 апреля в Воронеже состоялись Всероссийские соревнования по бодибилдингу и фитнесу. 122 спортсмена выступали в 49 категориях

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Турнир объединил профессиональных атлетов, начинающих спортсменов и зрителей, интересующихся фитнес-культурой. Для многих бодибилдеров весенние старты стали возможностью показать результаты многомесячной подготовки и побороться за участие в более крупных соревнованиях

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Спортсмены несколько месяцев готовились к турниру, соблюдая жесткий режим тренировок и питания. Участники демонстрировали произвольные программы, сценическую пластику и обязательные позы

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23 апреля прошел форум «Академия промышленности 2026» отеле Marriott

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Роботизированная собака на форуме «Академия промышленности 2026»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Производственно-репетиционный корпус Воронежского государственного театра оперы и балета. Весна 2026

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Артисты во время репетиции в производственно-репетиционном корпусе. В здании разместились балетные классы, репетиционные залы и технические помещения для подготовки спектаклей

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В канун Пасхи, которая прошла 12 апреля, у кафедрального собора Благовещения Пресвятой Богородицы в Воронеже выстроились очереди

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий проводит освящение куличей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

С 1 по 3 мая в Воронеже прошел фестиваль косплея и фандомов «ВРНфест»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Косплееры воссоздавали костюмы известных персонажей, с которыми фотографировались гости фестиваля. Подготовка грима и сценических деталей могла занимать несколько месяцев

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На «ВРНфест» были сценические выступления, дефиле косплееров, встречи фандомов и фотозоны. Площадка превратилась в шумный и яркий мир молодежной культуры

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Разлив реки Битюг на закате в Воронежской области. Вечернее солнце в отражении паводковых вод. Весна 2026

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Озеро в Воронежской области после паводка и таяния снега

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Разлив реки Битюг в Воронежской области. Паводок изменил привычный ландшафт пойменных территорий, затопив поля и низины

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Несмотря на отмену массовых мероприятий, в субботу, 9 мая, воронежцы выходили на центральные улицы города с флагами, советской символикой и военной атрибутикой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участники автопробега на ретроавтомобилях с копиями Знамени Победы и советской символикой проехали по Воронежу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

В мае прошла Спартакиада молодежи Воронежской области допризывного возраста при участии юнармейцев и курсантов военно-патриотических объединений из районов. Участники знакомятся с программой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Участники движения «Юнармия» на Спартакиаде

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ротвейлер в наморднике во время прогулки по Нововоронежу. Весна 2026 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ребенок в защитном шлеме спасателя во время демонстрации экипировки аварийно-технического центра «Росатома» в Нововоронежа. Весна 2026 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

8 мая эпизод матча ФНЛ между воронежским «Факелом» и «СКА-Хабаровском» в Воронеже . Эта встреча стала заключительным домашним матчем команды перед возвращением клуба в Российскую премьер-лигу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Выступление артистов перед матчем ФНЛ между командами «Факел» и «СКА-Хабаровск» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пикник в мае во время фототура на Нововоронежскую АЭС

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

С 21 по 22 мая прошел форум «Зодчество ВРН 2026» в Воронежском концертном зале

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участники форума «Зодчество ВРН 2026» знакомились со стендами строителей и архитекторов на выставках ВКЗ

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Модели во время показа коллекций на XXI Международном форуме моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» в Центре Галереи Чижова. Он прошел 22-24 мая. В программе представлены коллекции моды, этностиля и авторских дизайнов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В последние дни весны, 30 и 31 мая, в Воронеже стартовал юбилейный XV Платоновский фестиваль искусств. Шествие уличных театров по аллеям парка «Алые паруса» стало первым крупным событием в программе

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Все выходные парк «Алые паруса» был заполнен пластическими спектаклями, музыкальными перформансами, клоунадой и уличными постановками под открытым небом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участвовали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Казани, Севастополя, Королева и Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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