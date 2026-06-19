«На святой Руси невозможны двадцать семь гендеров»

В Воронеже 18 июня на общественно-политическом форуме «Антициклон-2026» региональные власти, политологи, иностранные политики и журналисты попытались ответить на вопрос, как России укрепить свое влияние на международной арене. Одним из основных тезисов участников стала необходимость сближения на уровне государства с правыми силами на Западе, а также усиления сотрудничества с выпускниками отечественных вузов на Ближнем Востоке. При этом часть зарубежных спикеров пожаловалась на репрессии в отношении пророссийских активистов в Европе и «навязывание евроинтеграции» с вытекающей из нее «гендерной политикой». Разобраться в нюансах и того, и другого попытались корреспонденты «Ъ-Черноземье» Сергей Калашников и Егор Якимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиболее статусным гостем форума «Антициклон-2026» стал полпред президента РФ Игорь Щеголев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Наиболее статусным гостем форума «Антициклон-2026» стал полпред президента РФ Игорь Щеголев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

III Международный общественно-политический форум «Антициклон-2026» работал в четверг, 18 июля, в отеле Marriott в самом сердце Воронежа. На первые полчаса заехали губернатор Воронежской области Александр Гусев и полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, который как раз был в турне по черноземным регионам и накануне посетил Белгородчину. Именно с его секретным для большинства гостей появлением на восьмом этаже пятизвездного Marriott были, по данным «Ъ-Черноземье», связаны беспрецедентные для этой уже привычно главной госконгрессной площадки Воронежа меры безопасности, которых не вводили ни для господина Гусева на майском форуме Столля, ни для его зама Игоря Лоткова на апрельском HR-форуме.

Территорию вокруг Marriott сотрудники полиции незаметно, но эффективно перекрыли от горожан, слишком не похожих на участников международного форума. На глазах у корреспондента «Ъ-Черноземье» патрульный остановил бородатого велосипедиста в обтягивающих шортах и не дал ему промчаться насквозь на проспект Революции с Фридриха Энгельса мимо входа в отель: «Сюда приедет губернатор».

За пропуском в конгрессную зону следили ни охранники, тем более ни волонтеры, а тоже сотрудники полиции в форме. Они внимательно осматривали личные вещи отстоявших многоминутные очереди к лифтам гостей, заглядывая даже во внутренние кармашки портфелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Открывая центральную пленарную сессию Игорь Щеголев сообщил, что приехал на форум от имени и по поручению президента РФ Владимира Путина, а затем порассуждал о задачах СМИ: «Современные медиа — это не только возможности для информирования, но и эффективный инструмент, чтобы строить доверие между людьми и народами.

«От того, насколько смело и объективно журналисты будут освещать нынешние события зависит формирование честного и открытого информационного поля»,— считает полпред президента.

Он призвал «задействовать ресурсы СМИ и институтов гражданского общества для защиты исторической правды и продвижения идей справедливого мироустройства, чтобы эти позиции были услышаны во всех уголках нашей планеты».

Александр Гусев ограничился доброжелательным приветствием, поблагодарив «наших зарубежных гостей, которые прибыли и с ответственной гражданской позицией высказывают свое мнение, рассказывают правду о положении дел в собственных странах, говорят правду о России, о ключевых мировых событиях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После ухода губернатора и полпреда гостям и участникам форума показали короткометражку о Воронежской области, из которой запомнились два тезиса: что она — «лучшее, что есть между Центром и Югом России», а также — реконструкция Петровской набережной как «пример обновления общественных пространств».

Статуса пленарке форума придало адресно записанное видеообращение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она сочла, что Воронеж «в истории российской дипломатии и международных связей занимает особое место», ведь в 1700 году, когда здесь на воду был спущен первый линейный корабль российского Военно-морского флота «Гото Предестинация», на церемонии по повелению Петра I присутствовали иностранные послы, которых будущий император специально вызвал.

«Опыт получился настолько удачным, что тремя годами позже Петр снова привез в Воронеж дипломатов и предпринимателей из нескольких европейских стран. Для того чтобы показать, на что способна Россия. По сути, Воронеж на рубеже XVI—XVII веков стал одной из первых площадок того, что мы сейчас называем публичной дипломатией. Россия приглашала мир к себе и говорила: "Смотрите, мы здесь…". И уже не мы учимся у вас, а вам есть чему у нас поучиться. Почти международный форум, практически экспо того времени»,— сказала с экрана госпожа Захарова.

Иностранные гости форума на пленарке тоже несколько раз задумались о временах Российской империи, особеннно — о ее былых границах. Председатель правления Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова выступила на чистейшем русском языке и рассказала, что «болгарские деятели национально-освободительного движения учились в вашей стране, в России, в первую очередь, в таких городах, как Одесса и Харьков»: «Это все Россия, Российская империя в те годы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Председатель правления Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Мы, болгары, связаны с Россией навеки. Так было, так есть и так будет, несмотря на любые очень неприятные в последние годы политические изменения в нашей стране. Несмотря на все это, более 80% болгар, по последним социологическим исследованиям, за Россию»,— сообщила госпожа Тодорова.

Глава международного политического клуба традиционалистов в Вене Рональд Шварцер, в свою очередь, заверил слушателей в Воронеже, что «не все люди в Европе поддерживают ту позицию, которую сегодня преследуют отдельные политические силы». «Появляются партии, которые поддерживают Россию, которые настроены патриотически… Несмотря на то, что нас все еще меньшинство, мы еще не так сильно представлены в Европе, тем не менее, делаем все возможное для того, чтобы создать мост между Россией и, в особенности Западной Европой»,— заключил господин Шварцер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава международного политического клуба традиционалистов в Вене Рональд Шварцер

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Глава международного политического клуба традиционалистов в Вене Рональд Шварцер

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Более подробно о сторонниках России в Европе говорили на политологической секции форума. Модерировавший ее политолог, эксперт Института гуманитарно-политических исследовании Владимир Слатинов пришел на секции к выводу, что в Европе происходит «возвращение исторической субъектности, правда, пока эти процессы происходят скорее под руководством враждебных России политических сил».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модератор политологической секции доктор политических наук Владимир Слатинов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Модератор политологической секции доктор политических наук Владимир Слатинов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Слатинов считает, что «вместо того, чтобы грозить Европе атомной бомбой, нам стоит скорее поддерживать те политические силы, которые лояльны России и которые готовы сотрудничать с ней»: «Они опираются на консерватизм, традиционализм и нормальность, а на самом деле сегодня все активнее поддерживаются европейским населением, все активнее влияют на европейскую политику».

Это возможно, по словам господина Слатинова, в том числе методами «народной дипломатии», примером которой является проходящий в Воронеже форум

«Я бы хотел все-таки выразить надежду, что священная Русь, в которой невозможно представить себе существование двадцати семи гендеров, что эта святая Русь, она все-таки принесет в Европу здравые смыслы, традиционные здоровые и христианские ценности»,— добавил к выводам политолога Рональд Шварцер.

Координатор всемирного дома Толстых за рубежом Дмитрий Толстой-Милославский, дальний родственник писателя Льва Толстого, проживающий в Великобритании, пожаловался на запрет российской музыки британскими властями. «Моему другу запретили играть свою музыку. Несмотря на то, что он обращался с просьбой, его просьба не нашла отклик»,— привела слова говорившего на английском Дмитрия Толстого-Милославского переводчик. От кого именно исходил запрет и куда были направлены обращения господин Толстой-Милославский не уточнял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Координатор Всемирного дома Толстых за рубежом Дмитрий Толстой-Милославский

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Координатор Всемирного дома Толстых за рубежом Дмитрий Толстой-Милославский

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Представитель партии «Альтернатива для Германии» Кристиан Энгель в отличие от других спикеров мало касался темы отношений России с другими странами, сосредоточившись на презентации успехов его ультраправой партии на выборах разных уровней в ФРГ. Впрочем, отвечая на вопрос господина Слатинова о способствующих «большей благожелательности» к нашей стране со стороны Германии факторах, политик выразил надежду на открытие газопровода «Северный поток-2» (не действует после диверсии в сентябре 2022-го. — «Ъ-Черноземье»).

«Раз мы начали говорить о необходимости запуска Nord Stream, это уже будет показывать более прагматичный способ взаимодействия Евросоюза и России»,— сказал господин Энгель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель партии «Альтернатива для Германии» Кристиан Энгель

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Представитель партии «Альтернатива для Германии» Кристиан Энгель

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После кофе-брейка, по замечанию модератора, на политологической сессии форума от выступлений представителей Западной Европы фокус внимания был смещен на постсоветское пространство и Ближний Восток. Профессор Высшей школы экономики Николай Сухов с негодованием констатировал, что несмотря на большое число российских выпускников в арабских странах (около 100 тыс. человек), там отсутствует «русское лобби».

«Без нашего импульса они не будут проводить российские интересы. Такой выпускник будет прекрасно общаться, пить с вами водку, а чтобы что-то сделать, мы должны их мотивировать»,— сказал господин Сухов, имея в виду, в первую очередь, государственные инициативы.

Профессор добавил, что после начала СВО русскоязычное сообщество на Ближнем Востоке разделилось. «Украина сейчас этот ресурс использует. Мы-то чего ждем?»,— задался вопросом ученый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор НИУ ВШЭ Николай Сухов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Профессор НИУ ВШЭ Николай Сухов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Политолог из Молдавии Владимир Букарский посвятил свое выступления на русском языке критике потенциального присоединения этой страны к Евросоюзу (ЕС), видя в качестве альтернативы «сближение с Россией». По словам господина Букарского, людей с его позицией в Республике Молдова «автоматически объявляют пропутинским агентом и пропагандистом». Также политолог пожаловался воронежской публике, что оппозиционные силы в его стране «запуганы»: «Любой человек у нас за появление на антиправительственном митинге может обнаружить у себя повестку в суд и просто готовую квитанцию о штрафе в 40 тыс. молдавских лей (167,5 тыс. руб.— «Ъ-Черноземье») Нам нужно перестать бояться».

Руководитель информационно-аналитического центра «Луис» из Армении Айк Айвазян также говорил по-русски и коснулся темы нежелательного с его точки зрения сближения Армении с ЕС и заявил о «массовых репрессиях» в отношении местных пророссийских сил в ходе последних парламентских выборов. «Армении навязывается губительный процесс евроинтеграции, в рамках которого законодательная защита традиционных и духовно-нравственных ценностей запрещается, а их разрушение через гендерную политику поощряется»,— заявил господин Айвазян.

Резюмируя свое и предыдущее выступление, господин Айвазян в качестве успешного примера борьбы за традиционные ценности привел Грузию. «Страна шла в НАТО и Евросоюз до тех пор, пока ей не сказали, что это делалось, чтобы вступить в войну с Россией. В этот момент Грузия сказала стоп и стала принимать у себя определенные законы: об иноагентах, запрете ЛГБТ—пропаганды.

Если ты защищаешься от влияния Запада, ты должен принимать такие законы»,— выразил уверенность глава центра «Луис».

Сколько участников собрал форум «Антициклон-2026» в Воронеже По наблюдениям «Ъ-Черноземье», «Антициклон» стал одним из самых массовых форумов в Воронеже в этом деловом сезоне: еще за полчаса до пленарки у рецепционисток в фирменных черно-оранжевых поло РИА «Воронеж» (крупнейшее информагентство Черноземья, организатор форума) уже кончился заготовленный запас бейджей участников и остались только спикерские. Но нужно признать, что в остальном организация была если не блестящей, то как минимум близкой к этому. Только пленарную сессию мероприятия посетили свыше 350 человек. В их числе граждане Австрии, Германии, Армении, Киргизии, Узбекистана и Боснии, Герцеговины, Великобритании и Болгарии, приехавшие в Воронеж, по замыслу организаторов, «чтобы увидеть современную Россию своими глазами и рассказать правду за рубежом, вопреки потокам лжи, льющейся с экранов многих западных СМИ».

В конце работы секции господин Слатинов на правах модератора предложил всем участникам присоединиться к декларации о «необходимости мирного развития и недопустимости Третьей мировой войны». «Есть ли возражения?»,— уточнил господин Слатинов. Участники отреагировали только аплодисментами.