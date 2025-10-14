BMW аукционной сборки
В каком случае таможня может пересчитать стоимость ввезенного в РФ автомобиля
Верховный суд РФ (ВС) рассмотрит спор о доначислении пошлин за ввоз в Россию из Южной Кореи подержанного автомобиля BMW задекларированной стоимостью $57,8 тыс. Таможенники сочли цену товара заниженной, так как на зарубежном аукционном сайте такая машина продавалась дороже почти втрое, и обязали доплатить около 3 млн руб. пошлин. Покупатель оспорил это решение, ссылаясь на недостоверность сведений сайта. Но арбитражные суды поддержали ведомство.
Таможня пристально изучает ценообразование ввозимых автомобилей
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
ВС предстоит разъяснить, как рассматривать споры о таможенной стоимости ввозимого в РФ товара. Летом 2022 года ООО «Руис», выступая как агент, приобрело от имени Виктории Барабановой автомобиль в Южной Корее. За BMW Х6 2020 года выпуска с пробегом покупательница заплатила $57,8 тыс.— именно эта сумма была указана в инвойсе и заявлении на перевод денежных средств, следует из материалов дела. Для помощи с оформлением ввоза автомобиля в РФ госпожа Барабанова наняла таможенного представителя — ООО «Таможенный портал».
На основании поданной декларации о ввозе машины для личного пользования Владивостокская таможня начислила пошлину в размере 2,7 млн руб., которую покупательница оплатила, и осенью 2022 года автомобиль был выпущен в свободное обращение в РФ. Однако спустя год, в сентябре 2023-го, ведомство потребовало доплатить еще 2,9 млн руб. пошлин, процентов и пеней. Таможенники ссылались на международный аукционный сайт plc.auction, по данным которого автомобиль той же модели с тем же VIN был продан в августе 2022 года по цене $150,2 тыс., то есть почти втрое больше.
Таможенный представитель госпожи Барабановой оспорил доначисления в суде, сама покупательница участвовала в деле третьим лицом. Они настаивали, что сведения с аукционного сайта нельзя считать достоверными. В частности, Виктория Барабанова представила переписку супруга с администрацией интернет-ресурса, где менеджеры plc.auction сообщили, что не знают точную цену продажи автомобиля. Таможенники, в свою очередь, заявляли о корректности данных с аукционного сайта и о занижении покупательницей стоимости машины.
В октябре 2024 года Арбитражный суд Приморского края признал доначисления незаконными, посчитав, что у таможни не было оснований для проверки документов и сведений по спорной декларации, автомобиль был полностью оплачен к моменту ввоза, а анализ цены на основании данных аукционного сайта является некорректным. Но апелляция и окружная кассация, напротив, поддержали таможенный орган. Суды указали, что перечень источников информации о стоимости товаров является открытым, поэтому таможенники вправе использовать общедоступные данные с plc.auction. По информации с этого сайта, цена автомобиля существенно выше задекларированной, соответственно, таможня обоснованно доначислила пошлины, говорится в судебных актах.
Однако Виктория Барабанова подала жалобу в ВС, указывая, что предоставила все первичные документы, подтверждающие покупку автомобиля именно по заявленной ею в декларации цене. Она отметила, что не оспаривает право таможни выбирать источник ценовой информации, но выразила сомнения в достоверности сведений аукционного сайта, так как суды по другим делам ранее признавали некорректными сведения на plc.auction. К тому же в переписке администрация сайта не смогла подтвердить ни стоимость, ни сам факт продажи автомобиля, подчеркивала госпожа Барабанова, а на площадке plc.auction эта машина до сих пор в статусе «продается».
Более того, по данным официального дилера BMW в Южной Корее, новый автомобиль той же модели 2022 года выпуска предлагался к продаже по цене не более $100 тыс., поэтому покупка подержанного автомобиля за $150,2 тыс. не имела экономического смысла, говорится в жалобе. Кроме того, по мнению покупательницы, апелляция и окружная кассация не учли, что доказывать законность доначисления пошлин должен именно орган власти. ВС заинтересовали эти доводы, и дело передали в экономколлегию, назначив слушание на 12 ноября.
Допустимые источники информации
Споры о таможенной стоимости — одна из самых частых категорий дел между гражданами и таможней, особенно на Дальнем Востоке, где ввоз подержанных автомобилей из Южной Кореи и Японии поставлен на поток, делится наблюдениями управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Таможенники практически всегда проверяют заявленную цену, поскольку она напрямую влияет на размер пошлин, НДС и акцизов, то есть на доход бюджета, объясняет он. Особенно таможенные органы заинтересованы в проверке товаров с высокой стоимостью и волатильным рынком, к ним относится и рынок поддержанных автомобилей, уточняет старший налоговый консультант Tax Compliance Сергей Иванов. К тому же граждане и юрлица, ввозящие товары в Россию, «нередко искусственно занижают стоимость, например рисуя два комплекта документов — один настоящий, другой для таможни», рассказывает партнер АБ NSP Илья Рачков.
Господин Иванов указывает, что обязанность заявить и подтвердить достоверную стоимость лежит на декларанте вне зависимости от того, ввозится товар для личного пользования или нет. Если оформлением и подачей декларации занимался таможенный представитель, он принял на себя солидарную обязанность по уплате таможенных платежей, поэтому он был вправе обжаловать решение ведомства в арбитражный суд, отмечает руководитель практики таможенного права и внешнеторгового регулирования юркомпании «Пепеляев Групп» Александр Косов.
Для проверки достоверности стоимости таможенные органы пользуются информацией из каталогов, которые есть на все марки и модели автомобилей (как на новые, так и на старые), говорит господин Рачков. Кроме того, таможенники ориентируются на различные базы данных и информационные системы, для автомобилей это могут быть Audatex, AutoBase и в том числе plc.auction, рассказывает гендиректор национальной юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев. В целом источники данных о цене, которые использует таможня, должны быть общедоступными и достоверными, и аукционный сайт, специализирующийся на продаже автомобилей, формально подпадает под эти критерии, поясняет господин Иванов.
Управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский поддерживает доводы жалобы в ВС, уточняя, что в практике уже встречались случаи, когда суды критически относились к доказательствам с plc.auction из-за существенных недостатков в размещенной на сайте информации. По мнению господина Косова, таможня здесь допустила ошибку, так как не перепроверила сведения с аукционной площадки и не оценила их экономическую обоснованность.
Перед ВС встает вопрос о распределении бремени доказывания стоимости товара и о недопустимости формального подхода к использованию данных из открытых источников без их критической оценки со стороны таможни, указывает господин Иванов. Экономколлегия может уточнить границы допустимости использования сайтов-источников, чтобы исключить ситуации, когда инспекторы опираются на недостоверные интернет-данные без официальных подтверждений, допускает господин Гавришев. Господин Мирзоев рассчитывает, что ВС поддержит доводы покупательницы, иначе «откроется путь для массовых доначислений, основанных на сведениях с открытых сайтов-аукционов и досок объявлений, без необходимости доказывать реальность и обоснованность цен».