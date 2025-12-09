А тот ли еще фрукт

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрит четыре дела об уплате пошлин за импорт маракуйи, авокадо и манго, стоимость которых таможня сочла заниженной. Ввозившая фрукты в Россию компания «Фруктовая лавка» закупала их у своего акционера — голландской Roveg Fruit. На просьбу доказать, что ее аффилированность с продавцом не влияет на ценообразование, компания представила документы по коммерческим сделкам, но таможенники сочли их недостаточными и повысили стоимость фруктов. Это повлекло доначисление пошлин. Импортеру удалось отменить решения таможни в арбитражных судах, однако теперь в вопросе о том, кто и что должен доказывать в таких делах, разберется ВС.

Дела, удостоившиеся внимания высшей инстанции, берут начало в 2023–2024 годах, когда АО «Фруктовая лавка» ввезло в Россию маракуйю, манго и авокадо, закупленные у Roveg Fruit B.V. (Нидерланды) по контракту от 2018 года. АО зарегистрировано в РФ в 2002 году, владельцем 100% акций является Roveg Fruit. Спор развернулся вокруг заявленной декларантом таможенной стоимости фруктов: в ходе контрольных мероприятий Московская таможня усомнилась в этих сведениях, так как другие импортеры закупали аналогичные товары по более высокой цене. К примеру, «Фруктовой лавке» 1 кг манго обошелся дешевле на 38% ($3,84 против $6,17), 1 кг маракуйи — на 26% ($5,2 против $7), 1 кг авокадо — на 24,7% ($2,26 против $3) и на 13,8% ($2,57 против $2,98) по двум разным поставкам.

В связи с этим таможенники запросили у импортера дополнительные документы, в том числе сведения о механизме ценообразования с аффилированным продавцом. Компания представила экспортные декларации, инвойсы, банковские и прочие документы по сделкам, но таможня сочла эту информацию недостаточной. В результате таможенный орган в мае 2024 года скорректировал стоимость ввезенных фруктов по резервному методу, то есть на основе цен закупки идентичных товаров другими импортерами.

«Фруктовая лавка» оспорила решения ведомства в арбитражных судах. Разбирательства шли долго, но в итоге по всем четырем делам апелляция и окружная кассация пришли к выводу, что именно таможня должна доказать недостоверность представленных компанией сведений о стоимости товара. По мнению судов, декларант предоставил таможенному органу достаточно информации, а сам факт расхождения стоимости с имеющимися у таможни сведениями о ценах других импортеров не является основанием для корректировок. К тому же нельзя возлагать на российского резидента ответственность за непредставление документов, оформляемых иностранным продавцом, говорится в судебных актах.

Ведомство обжаловало эти решения в ВС, отмечая, что декларант не отрицал взаимосвязь с продавцом и сам указал на нее. А по ст. 39 Таможенного кодекса ЕАЭС, если продавец и покупатель являются взаимосвязанными лицами и таможня выявляет признаки влияния этого факта на цену продукции, она сообщает об этом декларанту и проводит контрольные мероприятия. Декларант вправе доказать отсутствие такого влияния на цену товаров, например, представив данные по сделкам с не связанными с продавцом покупателями, говорится в статье кодекса.

Таможня неоднократно запрашивала у «Фруктовой лавки» дополнительные сведения, но, по мнению органа власти, документы, представленные декларантом, подтверждали лишь саму сделку. А прайс-лист ведомство сочло недопустимым доказательством, так как сведения в нем об условиях поставки и существенных обстоятельствах сделки отличались от реальных условий, согласованных сторонами. Доказывать то, что на цену товаров не влияла связь продавца и покупателя, должен именно импортер, считает таможня. ВС заинтересовали доводы ведомства, все четыре дела передали в экономколлегию, которая планирует рассмотреть их в конце декабря.

Передача в коллегию ВС в 2025 году этих дел «свидетельствует о необходимости формирования единообразной судебной практики по разрешению возникающих споров и актуальности проблематики», сообщили “Ъ” в Федеральной таможенной службе РФ. Там добавили, что в 2014 году ВС рассматривал похожий спор о влиянии взаимосвязи между продавцом и покупателем товаров на стоимость сделки и поддержал позицию таможенных органов. В «Фруктовой лавке» не ответили на запрос “Ъ”.

Отклонение цен и бремя доказывания

Управляющий партнер юрфирмы «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский считает спор показательным для всех без исключения участников внешнеэкономической деятельности, у которых присутствует взаимосвязь. Гендиректор национальной юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев ожидает от ВС прецедентного решения о том, что считать достаточными доказательствами «нерыночного» влияния на цену в сделке между аффилированными лицами и как должно распределяться бремя доказывания по таким делам.

Причем размер отклонения цены в законе не установлен, уточняет господин Варшавский. Любое отклонение цен в условиях взаимосвязи сторон сделки может быть воспринято таможенными органами как основание для проведения таможенного контроля, отмечает руководитель таможенной практики юрфирмы Taxology Инна Елисанова. В случае отклонения цены при взаимосвязи продавца и покупателя таможня применяет «принцип вытянутой руки», то есть анализирует, соответствует ли цена и условия сделки тем, которые применяют полностью независимые стороны, поясняет партнер ФБК Legal Эдуард Гюльбасаров.

По его мнению, декларант мог бы качественно защитить свою позицию, предоставив запрошенные документы, в том числе прайс-листы продавца, адресованные неопределенному кругу лиц, подтверждающие единую цену поставки для всех. Импортер может использовать профессиональные ценовые базы данных, публикации отраслевых аналитиков, биржевые котировки, сведения по сделкам с независимыми компаниями с аналогичными товарами, а также документы, подтверждающие рентабельность сделки и бизнес-обоснование низкой цены, добавляет Юрий Мирзоев. При этом перечень подтверждающих документов в законодательстве не конкретизирован, замечает госпожа Елисанова: «С одной стороны, это не ограничивает декларанта в способах подтверждения отсутствия такого влияния, а с другой — дает таможенным органам возможность безгранично запрашивать дополнительные документы». Причем при взаимосвязи сторон сделки таможенники, как правило, не принимают ссылки на коммерческую тайну как причину непредставления каких-то документов, что «вряд ли можно признать справедливым», добавляет она.

В рассматриваемых ВС делах, полагает господин Мирзоев, наиболее сильной выглядит позиция таможенного органа: «Цена действительно подозрительно низка, стороны аффилированы, следовательно, у них есть возможность представить документы». По мнению Эдуарда Гюльбасарова, «с одной стороны, исходя из материалов дела, у таможенного органа действительно недостаточно доказательств влияния взаимозависимости на условия сделки, с другой — декларант представил очевидно неинформативный пакет документов».

Ян Назаренко, Анна Занина