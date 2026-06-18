Главные новости за 18 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

События четверга: выбор «Ъ-Черноземье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Министр лесного хозяйства Воронежской области Вячеслав Оробинский покинул пост. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев. Уточняется, что чиновник ушел по собственному желанию. Кто возглавит министерство, пока не раскрывается.

Новым генеральным директором ООО «Центр экологической безопасности» (регоператор по обращению с ТКО в Белгородской области) стала Елена Ильина. Ранее организацию возглавляла Наталья Щекина. Госпожа Ильина также руководит АО «Технопарк Белэкоком» и до начала июня являлась совладельцем компании «Экотранс С».

Губернатор Курской области Александр Хинштейн возобновил открытые встречи с жителями приграничных районов, пострадавших от действий ВСУ. Следующая встреча будет посвящена проблемам жителей Суджанского и Льговского районов, а также города Льгова. Глава региона предупредил, что в целях безопасности пропускать будут по паспортам.

Акционеры ПАО «Энергия» в Липецкой области решили не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Вместо этого компания направила 250 млн руб. на финансирование СВО. 750 млн руб. ушли на приобретение оборудования, 800 млн — на ремонт, 26 млн — на социальные нужды работников.

В Орловской области начался эксперимент по СМС-оповещению жителей об угрозе атак беспилотников. По словам губернатора Андрея Клычкова, тестирование системы продлится два месяца. Глава региона опасается, что доставка сообщений может быть долгой, а слишком частые уведомления приведут к тому, что жители перестанут обращать на них внимание.

Не состоялись первые торги по продаже 72,9% акций национализированного АО «Амбер Талвис», управляющего спиртзаводом в Тамбовской области. Аукцион с начальной ценой 3,9 млрд руб. признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. В апреле в компании работали 189 человек. Площадь занимаемой спиртзаводом земли составляет более 37 га. Новые торги пока не объявлены.

Анна Швечикова