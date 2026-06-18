Никто не выкупил акции тамбовского национализированного спиртзавода за 3,9 млрд

Не состоялся аукцион по продаже акций национализированного АО «Амбер Талвис», которое управляет спиртзаводом в Тамбовской области. Это связано с отсутствием заявок, говорится в итоговом протоколе. Начальная цена лота составляла 3,9 млрд руб. Это были первые торги по реализации акций, новые пока не объявлялись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лот включает 62 486 обыкновенных именных акций, составляющих 72,9% от уставного капитала компании (51,5 млн руб.). Номинальная стоимость одной акции — 600 руб., всех выставленных на продажу — 37,5 млн руб. Всего выпущено 85 750 акций.

По данным на 24 апреля, в компании работают 189 человек. Площадь занимаемых спиртзаводом земельных участков составляет 37,27 га.

Контрольный пакет «Амбер Талвис» был национализирован в июле 2024 года. Тогда Тамбовский райсуд конфисковал в доход РФ 72,87% акций компании, а также 69,49% акций калининградского АО СПИ-РВВК и 100% уставного капитала ее дочерней структуры ООО РВВК. Генпрокуратура мотивировала необходимость национализации активов тем, что подконтрольные их экс-владельцу Юрию Шефлеру (его деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) фирмы в 2022–2023 годах направили в поддержку вооруженных сил Украины €38 млн.

В декабре 2024 года подконтрольная тому же бизнесмену люксембургская Amber Beverage Group Holding оценила убытки от национализации «Амбер Талвис» в €10,1 млн.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова