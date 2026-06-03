Банк России получил исполнительный лист по иску к Euroclear

Арбитражный суд Москвы выдал Банку России (ЦБ) исполнительный лист на взыскание порядка €200 млрд с Euroclear. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

ЦБ направил заявление о выдаче исполнительного листа 27 мая. В карточке дела указано, что он был изготовлен 2 июня, пишет агентство.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к депозитарию 15 мая. Позднее инстанция обязала Euroclear немедленно исполнить решение о взыскании €200 млрд, однако депозитарий его обжаловал. В Euroclear также заявляли, что не признают юрисдикцию московского суда.

€200 млрд — это общая сумма ущерба, который, как утверждает ЦБ, нанес Euroclear при блокировке активов регулятора в 2022 году. В декабре 2025 года Банк России подал иск к депозитарию, потребовав взыскать убытки. Российская сторона неоднократно угрожала ЕС ответными действиями в случае конфискации замороженных в бельгийском депозитарии активов.