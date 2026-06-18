Трамп может поддержать Нетаньяху на будущих выборах в Кнессет

Президент США Дональд Трамп заявил, что «весьма вероятно» поддержит кандидатуру Биньямина Нетаньяху на пост премьер-министра на будущих выборах в парламент Израиля. Однако, по его словам, это зависит от того, кто еще будет баллотироваться. Такими планами американский президент поделился в комментарии для израильского канала Kan News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Cara Anna, AP Дональд Трамп

Фото: Cara Anna, AP

«Мне нужно посмотреть, кто будет баллотироваться. У меня хорошие отношения с Биби, но ему нужно быть более разумным. Я готов встретиться с ним»,— рассказал господин Трамп.

Выборы в парламент Израиля должны состояться до 27 октября 2026 года. Сегодня WSJ со ссылкой на источники писал, что Дональд Трамп устал от уговоров израильского коллеги продолжать военные действия на Ближнем Востоке. По данным издания, президент США жаловался, что с Биньямином Нетаньяху невозможно договориться, потому что тот хочет «всех разбомбить».

Источники Axios сообщали, что господин Трамп в телефонном разговоре назвал израильского премьера «сумасшедшим» из-за ударов по Бейруту в разгар переговоров Вашингтона и Тегерана. 16 июня Дональд Трамп заявил, что Биньямину Нетаньяху нужно быть «более ответственным» в отношении Ливана. При этом, по словам президента, он сохраняет с премьером «прекрасные отношения».