WSJ: Трамп устал от просьб Нетаньяху продолжить боевые действия

Президент США Дональд Трамп устал от уговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продолжать военные действия на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, израильский премьер в телефонных разговорах рассказывал, почему американские военнослужащие «должны нанести тот или иной удар», а также «как и когда это сделать» на основании данных израильской разведки. «Разговоры, как правило, об одном и том же», — подчеркнул источник. Кроме того, Биньямин Нетаньяху призывал не доверять Ирану из-за сложностей с проверками выполнения Тегераном условий сделки, отметили собеседники WSJ.

Дональд Трамп, в свою очередь, выражал недовольство атаками Израиля на Ливан и требовал прекратить «наносить удары по зданиям». Американский президент делился с господином Нетаньяху опасениями, что кризис с Ираном может «вернуть время Великой депрессии». Своим советникам господин Трамп жаловался, что с Биньямином Нетаньяху невозможно договориться, потому что тот хочет «всех разбомбить».

Как отмечается в публикации, напряжение вылилось в резкое высказывание президента США. Как сообщали источники Axios, в начале июня господин Трамп назвал израильского премьера «сумасшедшим» и заявил, что тот мог «быть в тюрьме», если бы не поддержка США.

Последний раз Армия обороны Израиля отчитывалась об ударах по «Хезболле» 14 июня — за день до заключения сделки США и Ирана. 16 июня Дональд Трамп заявил, Биньямину Нетаньяху нужно быть «более ответственным» в отношении Ливана. При этом, по словам президента, он сохраняет с премьером Израиля «прекрасные отношения».