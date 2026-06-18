Ушаков сообщил об отсутствии дипломатических успехов России и США по Украине

Никаких дипломатических успехов России и США в урегулировании украинского конфликта пока нет. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с журналистами.

«Пока никаких успехов нет»,— ответил господин Ушаков на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»). Помощник российского лидера добавил, что украинская проблематика будет обсуждаться, когда спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в Россию.

В Кремле рассчитывают, что господа Уиткофф и Кушнер смогут приехать в Москву после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном.

Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее на этой неделе заявлял, что американские переговорщики посетят Россию в обозримом будущем. Конкретные даты он не назвал.