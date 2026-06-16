Ушаков назвал возможные сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

В Кремле рассчитывают, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Как я информировал по итогам воскресной беседы нашего президента с господином Трампом, мы ожидаем, что после того, как будет подписано соглашение или меморандум в пятницу, откроется возможность для того, чтобы два хорошо известных нам представителя — Уиткофф и Кушнер — приехали в Москву для встречи с нашим руководством», — уточнил господин Ушаков.

Так помощник президента РФ прокомментировал публикации о том, что на саммите G7 во Франции президента США Дональда Трампа попытаются убедить отойти от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Господина Ушакова спросили, как в Кремле оценивают перспективы этого.

15 июня глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Россию в обозримом будущем. Конкретные даты он не назвал. В прошлый раз господин Уиткофф и господин Кушнер посещали Россию в конце января. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев анонсировал встречу с американскими переговорщиками до конца июня.