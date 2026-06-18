Водитель автобуса, насмерть сбивший четырех людей на Урале, обжаловал арест

Водитель пассажирского автобуса №81 Икромжон Хамраев, который насмерть сбил четырех пешеходов в центре Екатеринбурга, оспорил решение суда о своем аресте. Вместе с ним апелляцию подал директор транспортной компании ООО «Авто-Ном» Алексей Ярков, которому принадлежит автобус. Апелляционные жалобы поступили в Ленинский районный суд. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Икромжону Хамраеву предъявлено обвинение в нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Алексей Ярков обвиняется в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Напомним, авария с четырьмя погибшими и тремя пострадавшими произошла 10 июня у храма Большой Златоуст в районе 21:00. По данным ГИБДД, 48-летний водитель пассажирского автобуса №81 выехал в центр пересечения улиц Малышева и 8 Марта и столкнулся с легковым автомобилем Lifan за управлением 21-летнего мужчины, который поворачивал в сторону площади 1905 года. От удара ПАЗ на скорости вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате четыре человека, включая ребенка, погибли, трое были ранены. Позже в Госавтоинспекции сообщили об увеличении числа пострадавших до шести человек.

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Полина Бабинцева