Сценаристу «Счастливы вместе» дали 6,5 года за убийство участника «Дома-2»

Измайловский районный суд Москвы признал виновным в убийстве сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового. Его приговорили к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Убийство произошло в апреле 2025 года. Согласно фабуле дела, тогда в гости к Берестовому пришел его друг — бывший участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин. Мужчины начали пить алкоголь, и тогда Лукин попросил у приятеля 50 тыс. руб. в долг.

Берестовый отказал, между собутыльниками началась ссора и драка. Оба мужчины достали ножи, после чего сценарист нанес потерпевшему не менее 50 ударов. После произошедшего он сам вызвал полицию и скорую помощь.

Гособвинение запрашивало для обвиняемого девять лет колонии. Станислав Берестовый признал вину. Защита утверждала, что у подсудимого не было умысла на убийство и он защищал свою жизнь.

Никита Черненко