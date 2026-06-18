Сценаристу «Счастливы вместе» Берестовому запросили 9 лет колонии за убийство

Гособвинение попросило приговорить к девяти годам колонии строгого режима сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового. Его обвиняют в убийстве бывшего участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Берестовой

Фото: Команда КВН «Махачкалинские бродяги» во ВКонтакте Станислав Берестовой

Фото: Команда КВН «Махачкалинские бродяги» во ВКонтакте

Прения прошли в Измайловском районном суде Москвы, рассмотрение проходило с участием коллегии присяжных. Обвинение также потребовало удовлетворить иск к господину Лукину от матери погибшего на 2,5 млн руб.

Убийство Дмитрия Лукина произошло в апреле 2025 года. Бывший участник «Дома-2» пришел в гости к господину Берестовому и во время распития алкоголя попросил у него 50 тыс. руб. в долг. Сценарист отказал, между мужчинами началась ссора, которая переросла в драку. Дмитрий Лукин схватил нож, после чего Станислав Берестовый также взял нож и нанес потерпевшему не менее 50 ударов. После произошедшего он сам вызвал полицию и скорую помощь.

Подсудимый вину признал. Защита настаивала, что сценарист не планировал убивать Дмитрия Лукина и лишь защищал себя. Однако присяжные в итоге признали Берестового виновным в убийстве, как того и требовало гособвинение.

Никита Черненко