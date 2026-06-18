Сценаристу «Счастливы вместе» Берестовому запросили 9 лет колонии за убийство
Гособвинение попросило приговорить к девяти годам колонии строгого режима сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового. Его обвиняют в убийстве бывшего участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Станислав Берестовой
Фото: Команда КВН «Махачкалинские бродяги» во ВКонтакте
Прения прошли в Измайловском районном суде Москвы, рассмотрение проходило с участием коллегии присяжных. Обвинение также потребовало удовлетворить иск к господину Лукину от матери погибшего на 2,5 млн руб.
Убийство Дмитрия Лукина произошло в апреле 2025 года. Бывший участник «Дома-2» пришел в гости к господину Берестовому и во время распития алкоголя попросил у него 50 тыс. руб. в долг. Сценарист отказал, между мужчинами началась ссора, которая переросла в драку. Дмитрий Лукин схватил нож, после чего Станислав Берестовый также взял нож и нанес потерпевшему не менее 50 ударов. После произошедшего он сам вызвал полицию и скорую помощь.
Подсудимый вину признал. Защита настаивала, что сценарист не планировал убивать Дмитрия Лукина и лишь защищал себя. Однако присяжные в итоге признали Берестового виновным в убийстве, как того и требовало гособвинение.
За превышение необходимой обороны или убийство суды могут назначать различные сроки. Например, в Ярославле 16-летняя девушка получила 5 лет 6 месяцев лишения свободы за убийство мужчины ножом во время ссоры в состоянии алкогольного опьянения. В другом случае, Мособлсуд приговорил Андрея Трегубенко к пожизненному заключению, а Александра Перевозчикова-Хмурого к 15 годам колонии строгого режима за убийства, совершенные группой сатанистов.
Судебная практика показывает, что сроки за убийство могут быть сопоставимы со сроками за другие тяжкие преступления. Так, музыканту Эдуарду Шарлоту было назначено пять с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении за осквернение символов воинской славы и оскорбление чувств верующих. В то же время, за убийство аспирантки Олега Соколова приговорили к 12,5 годам лишения свободы. В деле Дмитрия Иванова, обвиняемого в распространении фейков, прокурор запрашивала девять лет колонии, что было прокомментировано как срок, сопоставимый с убийством, при котором «нет ничего ценнее человеческой жизни».
Процессы по делам, связанным с убийствами, часто проходят с участием присяжных заседателей, как это было в случае Берестового. Присяжные также участвовали в рассмотрении дела о предполагаемом подстрекательстве к убийству в Лефортовском суде Москвы и в деле об убийстве 8-месячного ребенка. В ряде случаев, включая дело Александра Мавриди, Московский областной суд назначал до 20 лет колонии строгого режима за убийство и другие преступления. Военнослужащие, обвиняемые в убийстве военкора Рассела Бентли, также получили до 12 лет колонии строгого режима.