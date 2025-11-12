МЭА спрогнозировало рост добычи нефти ОПЕК+ до 63 млн б/с в 2050 году

По оценкам Международного энергетического агентства, ОПЕК+ увеличит добычу нефти с 50 млн б/с в 2024 году до 51 млн б/с к 2035 году и до 63 млн б/с в 2050-м. Это следует из отчета МЭА.

Объем добычи ОПЕК+ в 2050 году будет на 15% выше, чем когда-либо в истории нефтяных рынков, отмечается в докладе. Доходы стран ОПЕК+ от добычи нефти увеличатся с $1,4 трлн в 2024 году до $1,7 трлн в 2035 году и до $2,5 трлн в 2050 году.

В МЭА ожидают, что мировой спрос на нефть вырастет до 113 млн б/с к 2050 году. Это связано с более широким использованием топлива в странах с развивающейся экономикой в авиационной, автомобильной и нефтехимической промышленности.

Восемь стран ОПЕК+ согласовали увеличение квот на добычу нефти в декабре на 137 тыс. б/с. Затем, «с учетом сезонных факторов», они возьмут паузу и не будут увеличивать объемы в первом квартале 2026 года.

О объемах добычи нефти в России — в материале «Ъ» «Со скважин снимают давление».