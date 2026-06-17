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МЭА: мировой спрос на нефть может снизиться на 1,1 млн б/с в 2026 году

В 2026 году спрос на нефть в мире относительно предыдущего года снизится на 1,12 млн б/с. Это следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее аналитики агентства ожидали снижения на 418 тыс. б/с. Таким образом, прогноз ухудшен на 700 тыс. б/с. Согласно актуальному отчету, МЭА оценивает мировой спрос на нефть в 2025 году в 104,41 млн б/с (предыдущая оценка — 104,45 млн б/с), в 2026-м — в 103,29 млн б/с (ранее — 104,03 млн б/с). Первая оценка агентством показателя на 2027 год — 105,3 млн б/с.

В отчете указано, что мировой спрос на нефть в апреле-мае резко снизился из-за конфликта на Ближнем Востоке, повлиявшего на предложение и стоимость топлива. По предварительным данным, спрос на нефть во II квартале сократится по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в среднем на 5 млн б/с, или почти на 5%.

«Наиболее сильно пострадали страны Азии и Ближнего Востока, особенно поставки в Китай, Южную Корею и Японию. Спрос также резко упал в Индии, странах Юго-Восточной Азии и Европе. До сих пор главным исключением из сложившейся ситуации были страны ОЭСР в Северной и Южной Америке»,— уточняется в сообщении.

Согласно обновленной оценке МЭА, снижение мирового нефтяного спроса продолжится и в III квартале — на 1,7 млн б/с. В IV квартале спрос вырастет на 1,1 млн б/с.

CNN сообщал, что иранские танкеры впервые за последние два месяца начали вывозить сырую нефть на экспорт. До этого Вашингтон и Тегеран объявили о рамочном соглашении, которое предусматривает, среди прочего, прекращение американской блокады иранских портов.

Составлено ИИ-Ассистентъ

МЭА не впервые корректирует прогнозы по мировому спросу на нефть. Ранее Международное энергетическое агентство уже понижало прогноз роста спроса на нефть в мире на 2026 год, а также снижало свой прогноз на 2025 год на 30 тыс. б/с. В 2024 году агентство прогнозировало сокращение роста спроса на нефть вдвое, до 1,1 млн баррелей в сутки, на фоне повышения энергоэффективности. Также важно отметить, что прогнозы МЭА могут значительно отличаться от оценок других организаций. Например, ExxonMobil к 2050 году предсказывает мировой спрос на нефть примерно на нынешнем уровне (более 100 млн б/с), в то время как МЭА ожидает снижения на 50% к тому же периоду. ОПЕК также зачастую прогнозирует более заметный рост спроса на нефть по сравнению с МЭА.

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