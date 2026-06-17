МЭА: мировой спрос на нефть может снизиться на 1,1 млн б/с в 2026 году
В 2026 году спрос на нефть в мире относительно предыдущего года снизится на 1,12 млн б/с. Это следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
Месяцем ранее аналитики агентства ожидали снижения на 418 тыс. б/с. Таким образом, прогноз ухудшен на 700 тыс. б/с. Согласно актуальному отчету, МЭА оценивает мировой спрос на нефть в 2025 году в 104,41 млн б/с (предыдущая оценка — 104,45 млн б/с), в 2026-м — в 103,29 млн б/с (ранее — 104,03 млн б/с). Первая оценка агентством показателя на 2027 год — 105,3 млн б/с.
В отчете указано, что мировой спрос на нефть в апреле-мае резко снизился из-за конфликта на Ближнем Востоке, повлиявшего на предложение и стоимость топлива. По предварительным данным, спрос на нефть во II квартале сократится по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в среднем на 5 млн б/с, или почти на 5%.
«Наиболее сильно пострадали страны Азии и Ближнего Востока, особенно поставки в Китай, Южную Корею и Японию. Спрос также резко упал в Индии, странах Юго-Восточной Азии и Европе. До сих пор главным исключением из сложившейся ситуации были страны ОЭСР в Северной и Южной Америке»,— уточняется в сообщении.
Согласно обновленной оценке МЭА, снижение мирового нефтяного спроса продолжится и в III квартале — на 1,7 млн б/с. В IV квартале спрос вырастет на 1,1 млн б/с.
CNN сообщал, что иранские танкеры впервые за последние два месяца начали вывозить сырую нефть на экспорт. До этого Вашингтон и Тегеран объявили о рамочном соглашении, которое предусматривает, среди прочего, прекращение американской блокады иранских портов.
МЭА не впервые корректирует прогнозы по мировому спросу на нефть. Ранее Международное энергетическое агентство уже понижало прогноз роста спроса на нефть в мире на 2026 год, а также снижало свой прогноз на 2025 год на 30 тыс. б/с. В 2024 году агентство прогнозировало сокращение роста спроса на нефть вдвое, до 1,1 млн баррелей в сутки, на фоне повышения энергоэффективности. Также важно отметить, что прогнозы МЭА могут значительно отличаться от оценок других организаций. Например, ExxonMobil к 2050 году предсказывает мировой спрос на нефть примерно на нынешнем уровне (более 100 млн б/с), в то время как МЭА ожидает снижения на 50% к тому же периоду. ОПЕК также зачастую прогнозирует более заметный рост спроса на нефть по сравнению с МЭА.