МЭА: мировой спрос на нефть может снизиться на 1,1 млн б/с в 2026 году

В 2026 году спрос на нефть в мире относительно предыдущего года снизится на 1,12 млн б/с. Это следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Месяцем ранее аналитики агентства ожидали снижения на 418 тыс. б/с. Таким образом, прогноз ухудшен на 700 тыс. б/с. Согласно актуальному отчету, МЭА оценивает мировой спрос на нефть в 2025 году в 104,41 млн б/с (предыдущая оценка — 104,45 млн б/с), в 2026-м — в 103,29 млн б/с (ранее — 104,03 млн б/с). Первая оценка агентством показателя на 2027 год — 105,3 млн б/с.

В отчете указано, что мировой спрос на нефть в апреле-мае резко снизился из-за конфликта на Ближнем Востоке, повлиявшего на предложение и стоимость топлива. По предварительным данным, спрос на нефть во II квартале сократится по сравнению с аналогичным периодом 2025 года в среднем на 5 млн б/с, или почти на 5%.

«Наиболее сильно пострадали страны Азии и Ближнего Востока, особенно поставки в Китай, Южную Корею и Японию. Спрос также резко упал в Индии, странах Юго-Восточной Азии и Европе. До сих пор главным исключением из сложившейся ситуации были страны ОЭСР в Северной и Южной Америке»,— уточняется в сообщении.

Согласно обновленной оценке МЭА, снижение мирового нефтяного спроса продолжится и в III квартале — на 1,7 млн б/с. В IV квартале спрос вырастет на 1,1 млн б/с.

CNN сообщал, что иранские танкеры впервые за последние два месяца начали вывозить сырую нефть на экспорт. До этого Вашингтон и Тегеран объявили о рамочном соглашении, которое предусматривает, среди прочего, прекращение американской блокады иранских портов.