В Шереметьево пассажирам задержанных рейсов «Аэрофлота» выдают еду и воду

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) выдает пассажирам задержанных из-за ограничений в Шереметьево рейсов бесплатные бутилированную воду и сэндвичи. Об этом сообщает перевозчик в Telegram-канале.

«"Аэрофлот" продолжает работу по минимизации последствий и скорейшей стабилизации расписания полетов в связи с временными ограничениями, вводившимися в аэропортах московского авиационного узла 18 июня»,— указано в заявлении.

Как подчеркивает перевозчик, после переоформления пассажирам предоставляют обязательные услуги в зависимости от времени ожидания рейса, включая напитки, питание и гостиницу при необходимости. В авиакомпании добавили, что часть рейсов, находившихся на запасных аэродромах, вылетели в пункты назначения. Некоторые рейсы задерживаются, пассажиров направили наземным транспортом в пункты назначения или разместили в гостинице.

Московские аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово возобновили работу. Об отмене ограничений для аэропорта Жуковский пока не сообщалось. Ограничения вводили ночью и утром 18 июня из-за массированной атаки БПЛА, на подлете к столице сбили более 190 дронов. Минтранс отчитался о задержках более 50 рейсов. При этом «Аэрофлот» сообщил об отмене порядка 170 рейсов.

Инспекторы Ространснадзора днем в четверг выехали в аэропорты Москвы, где действовали ограничения. Ространснадзор заверил, что держит ситуацию «на особом контроле».