Шереметьево, Внуково и Домодедово возобновили работу после атаки БПЛА

Московские аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово возобновили работу. Об отмене ограничений для аэропорта Жуковский пока не сообщалось.

Ограничения в авиагаванях столичного региона вводили ночью и утром 18 июня из-за массированной атаки БПЛА. Минтранс отчитался о задержках более 50 рейсов. При этом «Аэрофлот» сообщил об отмене порядка 170 рейсов. Согласно данным онлайн-табло московских аэропортов, в общей сложности было отменено или перенесено более 500 рейсов. Петербургский Пулково принял 25 рейсов в качестве запасного аэродрома, аэропорт Нижнего Новгорода — 27.