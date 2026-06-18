СКР назвал возможные причины крушения самолета в Подмосковье

За штурвалом легкомоторного самолета, разбившегося в подмосковном Сергиевом Посаде, был 75-летний пилот, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. По его версии, причинами крушения могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность.

По данным СКР, ошибка пилотирования могла быть связана с «состоянием здоровья одного из погибших». С места ЧП изъяты сертификат летной годности и бортовой журнал. Уже допрошены свидетели, назначены комплексная технологическая судебная экспертиза в сфере воздушного транспорта, физико-химическая и судебно-медицинская экспертизы.

Частный легкомоторный самолет Zlin Z42 разбился вечером 17 июня на аэродроме Вихрево. На борту были два человека, оба погибли. ТАСС писал, что при крушении погиб заслуженный летчик-испытатель России 75-летний Петр Тутакин. Воздушное судно сгорело. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследование также ведет Межгосударственный авиационный комитет с участием Центрального МТУ Росавиации.